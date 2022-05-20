Губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о подготовке к празднованию 950-летия первого летописного упоминания города Торопца

26 мая Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь рассказал о подготовке к празднованию 950-летия города Торопца в 2024 году. Первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий в честь юбилейной даты состоялось сегодня в областном Правительстве.

«Важно, чтобы мероприятия, приуроченные к празднованию юбилейной даты, были направлены на сохранение и популяризацию исторического, культурного и духовного наследия города Торопца, всего нашего региона», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Торопец - самый древний город тверской земли с богатейшей историей. Первое упоминание о нем относят к 1074 году в Лаврентьевской летописи.

Именно в городе Торопце знаменитый русский полководец, святой благоверный великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор.

Торопецкий край – родина выдающихся личностей, прославивших Россию и оставивших заметных след в отечественной и мировой истории. Среди них Святейший Патриарх Московский и всея Руси Тихон, вице-адмирал Макар Иванович Ратманов, военный министр Российской Империи Алексей Николаевич Куропаткин, композитор Модест Петрович Мусоргский и многие другие.

Инициатива о праздновании юбилейной даты была поддержана

Президентом России Владимиром Путиным, по его поручению создан оргкомитет по подготовке и проведению торжеств под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Как рассказал Игорь Руденя, в преддверии юбилея в городе Торопце планируется выполнить большой объём работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, строительству нового комплекса центральной районной больницы, модернизации учреждений образования, спорта, транспорта и туризма, по ремонту дорог и фасадов зданий, обустройству современных общественных пространств.

Особая задача – реализация к юбилейной дате поддержанного главой государства проекта газификации города Торопца – подчеркнул глава региона.

К 2024 году планируется строительство межпоселкового газопровода от поселка Кунья Псковской области до города Торопец протяженностью 60 км, газовой котельной в Торопце.

Пресс-служба Правительства Тверской области