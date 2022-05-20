Губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о подготовке к празднованию 950-летия первого летописного упоминания города Торопца

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
26 мая Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь рассказал о подготовке к празднованию 950-летия города Торопца в 2024 году. Первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий в честь юбилейной даты состоялось сегодня в областном Правительстве.
«Важно, чтобы мероприятия, приуроченные к празднованию юбилейной даты, были направлены на сохранение и популяризацию исторического, культурного и духовного наследия города Торопца, всего нашего региона», - отметил Губернатор Игорь Руденя.
Торопец - самый древний город тверской земли с богатейшей историей. Первое упоминание о нем относят к 1074 году в Лаврентьевской летописи.
Именно в городе Торопце знаменитый русский полководец, святой благоверный великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор.
Торопецкий край – родина выдающихся личностей, прославивших Россию и оставивших заметных след в отечественной и мировой истории. Среди них Святейший Патриарх Московский и всея Руси Тихон, вице-адмирал Макар Иванович Ратманов, военный министр Российской Империи Алексей Николаевич Куропаткин, композитор Модест Петрович Мусоргский и многие другие.
Инициатива о праздновании юбилейной даты была поддержана
Президентом России Владимиром Путиным, по его поручению создан оргкомитет по подготовке и проведению торжеств под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко.
Как рассказал Игорь Руденя, в преддверии юбилея в городе Торопце планируется выполнить большой объём работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, строительству нового комплекса центральной районной больницы, модернизации учреждений образования, спорта, транспорта и туризма, по ремонту дорог и фасадов зданий, обустройству современных общественных пространств.
Особая задача – реализация к юбилейной дате поддержанного главой государства проекта газификации города Торопца – подчеркнул глава региона.
К 2024 году планируется строительство межпоселкового газопровода от поселка Кунья Псковской области до города Торопец протяженностью 60 км, газовой котельной в Торопце.