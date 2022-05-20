Обновление игровых площадок в детских садах, приобретение транспорта для творческих коллективов: жители региона обратились к Губернатору по актуальным вопросам территорий

26 мая Губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Верхневолжья, озвученные в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь. Они касались обновления уличных детских и спортивных игровых комплексов в дошкольных учреждениях, а также приобретения транспорта для творческих коллективов Удомельского городского округа.

Жительница Твери Наталья Ментешова обратилась к главе региона от имени родителей воспитанников детского сада №104 города Твери с просьбой о замене устаревшего оборудования уличных площадок учреждения.

«Сегодня для Твери и для других муниципальных образований создана программа по обновлению инфраструктуры для детей. Для Твери в этом году и на последующие годы заложены достаточно серьёзные суммы. Считаю, что есть возможность практически во всех дошкольных учреждениях обновить как минимум по одной детской игровой площадке. Площадки должны быть установлены до 1 сентября текущего года. Уверен, что совместно с администрацией города Твери эта программа будет успешно реализована», - ответил Губернатор Игорь Руденя.

Также в Тверской области с 2018 года реализуется областная программа по укреплению материально-технической базы детских садов. В её рамках осуществляется комплексное обновление зданий и территорий общеобразовательных организаций. Это капитальный ремонт кровель, замена оконных блоков, обустройство территорий, капремонт зданий, обеспечение комплексной безопасности.

За последние 4 года работы проведены в 102 детских садах, расположенных в 36 муниципальных образованиях. В этом году запланированы работы ещё в 13 дошкольных учреждениях.

Руководитель народного хора «Россияночка» из Удомли Екатерина Лоншакова обратилась к главе региона с просьбой посодействовать в приобретении автобуса для Удомельского центра культуры и досуга.

Глава региона подчеркнул, что вопрос будет проработан в ближайшие месяцы.

За последние годы транспорт были приобретен для областной филармонии, Вышневолоцкого драмтеатра, Кимрского театра драмы и комедии, областного Дома народного творчества, Дома поэзии.

Пресс-служба Правительства Тверской области