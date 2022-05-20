28 мая Музей Победы приглашает жителей Тверской области на онлайн-программу ко Дню пограничника. Интернет-посетители смогут узнать о героической истории защитников города Перемышль, посетить виртуальную экскурсию по Брестской крепости, увидеть фильм «На границе».

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В ходе онлайн-экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа» виртуальные гости музея «побывают» в легендарной Брестской крепости, оборона которой стала одной из самых героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Пользователи увидят театрализованный рассказ о защитниках крепости, узнают о судьбах конкретных героев-красноармейцев и их близких, врачах и медсестрах. Перед гостями развернутся события 22 июня 1941 года - первый налет, спасение раненых, бои с фашистами. Наряду с современными мультимедийными технологиями в экспозиции показаны уникальные подлинные экспонаты: обгоревшие кирпичи и расплавленные стёкла из крепости, личные вещи участников обороны и не только.

Программа «День в истории» посвящена подвигу пограничников в Перемышле. 22 июня 1941 года этот город, находившийся рядом с государственной границей СССР, в числе первых встретил врага. Экскурсовод Музея Победы Виталий Молев расскажет о героизме и мужестве защитников Перемышля, который стал первым советским городом, освобожденным от немцев уже 23 июня 1941 года.

Больше узнать об истории Перемышля виртуальные посетители смогут из беседы заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Станислава Давыдова с кинорежиссёром-документалистом Вадимом Гасановым. Интернет-гостей приглашают на лекцию в рамках проекта «История в деталях».

В завершение онлайн-программы кинотеатр «Поклонка» бесплатно покажет фильм «На границе» режиссера Александра Иванова. Картина 1938 года снята по литературным материалам писателя Петра Павленко. Советский Дальний Восток и Маньчжоу-Го разделяет пограничная река, по одну сторону которой в небольшой маньчжурской деревне обосновались русские белогвардейцы, на противоположном берегу живет семья Власовых. Желая уничтожить Власовых, в их дом проникают белогвардейцы. На помощь приходит отряд бойцов во главе с комендантом погранучастка капитаном Тарасовым, которые начинают изнурительный бой с захватчиками.

Присоединиться к программе можно на сайте https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-pogranichnika/.

Пресс-служба Правительства Тверской области