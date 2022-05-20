Подошла к концу последняя учебная четверть. Для 9 с лишним тысяч учащихся в 31 учебном заведении Конаковского района - школах и гимназиях - этот учебный год заканчивается хорошо. Но выпускникам 9-х и 11-х классов еще предстоит «подтвердить квалификацию», пройдя через экзаменационные испытания. И, тем не менее, 25 мая для всех учащихся школ района прозвенел последний звонок.



Коротко о выпускниках. Девятые классы в этом году заканчивают более 800 человек, одиннадцатые – около 300. И если первые уже начали сдавать экзамены, то у вторых на момент последнего звонка все было впереди. Первый ЕГЭ прошел уже вчера, когда и как будут проходить дальнейшие экзамены - читайте в рубрике «Местная власть» на 3-й странице.

Наш корреспондент побывал в одной из школ - Конаковской средней школе № 8. На праздник последнего звонка сюда приехали почетные гости: заместитель председателя правительства Тверской области Иван ЕГОРОВ, глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, депутат Законодательного собрания Тверской области Александр СЛЕПЫШЕВ, временно исполняющий обязанности главы г. Конаково Дмитрий Колупанский, депутаты городского Совета Андрей НИЗОВОЙ и Александр ДЗЮБАК.



Директор школы Нина Павловна КРАПИВИНА поздравила всех школьников с окончанием учебного года и пожелала девяти- и одиннадцатиклассникам хорошо сдать государственные экзамены. Этот выпуск в школе - тридцать третий, впервые школа распахнула свои двери 1 сентября 1987 года. В этом году школа выпускает 1 одиннадцатый класс и 3 девятых. Это 24 и 68 человек соответственно. А всего в этой школе заканчивают учебный год 796 учеников.

Право поднять Государственный флаг России под Гимн страны было предоставлено классному руководителю 11 класса Елене СЛАТИНСКОЙ. В этом году поднятие флага в школах региона в начале недели и по праздникам стало доброй традицией.

Напутствие выпускникам от имени губернатора Тверской области Игоря РУДЕНИ и от себя лично сказал Иван ЕГОРОВ. Он подчеркнул, что, как бы ни сложилась их жизнь, все дальнейшие шаги по ней должны быть на благо Тверской области.

Олег ЛОБАНОВСКИЙ в своем выступлении поблагодарил педагогов школы. Они душой и сердцем вкладывались в учеников, отдавали им свои опыт и знания, чтобы у вчерашних детей в жизни было достойное будущее. А выпускникам пожелал: учитесь и возвращайтесь в родной город. Вы нам нужны!

Александр СЛЕПЫШЕВ передал слова благодарности от председателя Законодательного собрания Тверской области Сергея ГОЛУБЕВА. Педагогам – за самоотверженность, родителям – за терпение. А выпускникам – удачных выпускных экзаменов и выбрать профессию по душе. Чтобы работать комфортно и продуктивно.

И, конечно же, в этот день выпускники выслушали поздравление в стихотворной форме от первоклассников. А затем состоялась традиционная передача символического ключа от школы десятиклассникам от выпускников. Ведь теперь им хранить традиции школы и быть в ней самыми старшими.

Теплыми и проникновенными были напутственные слова от родителей. Затем выпускники подарили педагогам цветы под трогательную песню об учителях. У многих в этот момент на глазах заблестели слезы.

И, конечно, не обошлось без традиционного вальса выпускников. А затем по традиции в небо были запущены воздушные шары. Это сделали сначала девятиклассники, затем - одиннадцатиклассники.

Заключительным аккордом праздника в Конаковской средней школе № 8 прозвучал последний школьный звонок. Его дали ученики 11-х классов Дмитрий Тонких и Никита Макеев и первоклассницы Мария Мищенко и Мария Ильина.

А потом выпускники вместе с родителями пошли на последний в своей жизни урок - классный час.

Удачи вам, оперившиеся птенцы!

А всем, кому предстоит и дальше «грызть гранит науки» - плодотворных каникул!

Подготовил М. МАЛАХОВ.

Фото автора.