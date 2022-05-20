МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«УЧЕНИК ГОДА»-2022



В этом году районный конкурс «Ученик года» прошел в Конаковском районе в девятнадцатый раз.

Учредитель конкурса - управление образования администрации Конаковского района. В число организаторов в этом году наряду с управлением образования вошел Центр внешкольной работы г. Конаково (директор С.А.Капатурина). Задача конкурса - стимулировать познавательную, творческую активность учащихся старших классов, выявить наиболее активных и талантливых старшеклассников.

В этом году в конкурсе приняли участие шестеро учащихся 9 - 10-х классов из средних школ №№ 3, 6, 7, 8 города Конаково, деревни Вахонино и села Завидово. Все конкурсанты имеют высокий средний балл успеваемости - 5 (это обязательное условие конкурса). В программу вошли два заочных этапа (домашнее задание) и три очных конкурса.

На первом (заочном) этапе ребята представили в управление образования проекты на тему «Школьная инициатива по модернизации школьной среды». Конкурсантами были разработаны варианты реконструкции школьных спортивных площадок (средние школы №№ 6, 7 г. Конаково и д. Вахонино), проект создания в рекреации школы зоны отдыха и зимнего сада (средняя школа № 3 г. Конаково), проект создания кабинета внеурочной деятельности (средняя школа № 8 г. Конаково), проект преобразования интерьера школы (с. Завидово). На этом этапе ребята могли получить до 30 баллов за проект и до 10 баллов за его защиту. По сумме баллов лидером стала ученица средней школы № 3 г. Конаково Полина Кищик.

Вторым домашним заданием был конкурс фотографий формата А3 на тему «Портрет моего края». Лучшими признаны фотографии средней школы с. Завидово и средних школ № 8 и № 6 г. Конаково.

На очном этапе, который состоялся 17 мая на базе ЦВР г. Конаково, ребята писали сочинение-эссе на тему «Счастливый человек - кто это?». Члены жюри отметили, что все сочинения неординарные и очень душевные. Вот самые яркие цитаты:

«Счастливым делает человека его любимое занятие, его окружение», Полина Кищик (МБОУ СОШ № 3 г. Конаково);

«Проснуться утром с мирным небом над головой - большое счастье для всех людей», Анна Смирнова (МБОУ СОШ с. Завидово);

«Дарить счастье другим - подарок жизни», София Шеина (МБОУ СОШ д. Вахонино);

«Человек чувствует себя счастливым, когда окружающие его люди излучают позитив, стремление к жизни, радость», Валерия Савкина (МБОУ СОШ № 8 г. Конаково).

Конкурс под названием «Спринт эрудитов» - это 20 тестовых заданий с выбором ответа, представляющих собой вопросы из разных областей знаний (по 0,5 балла за каждое задание). Лучший результат у ученицы средней школы № 8 Валерии Савкиной, которая набрала 7 баллов из 10 возможных (то есть, верно ответила на 14 вопросов из 20). Второй результат у конкурсанта из средней школы № 7 г. Конаково Николая Пилюгаева, он набрал 6,5 балла (верных ответов 13), третий результат - у Полины Кищик, ученицы 10 класса МБОУ СОШ № 3 г. Конаково, она набрала 6 баллов (верных ответов 12).

Далее ребята, разбившись на три команды, выполняли творческое задание: разрабатывали и защищали девиз России. Лучшим признан короткий и емкий девиз у группы, в которую вошли Полина Кищик (МБОУ СОШ № 3 г. Конаково) и Светлана Шеина (МБОУ СОШ д. Вахонино), - «Единство в каждом из нас!».

По итогам состязаний победителем конкурса «Ученика года» стала Валерия Савкина (10 класс, МБОУ СОШ № 8 г. Конаково). Второе место у Николая Пилюгаева (9 класс, МБОУ СОШ № 7 г. Конаково). И третье место по сумме баллов – у Полины Кищик (10 класс, МБОУ СОШ № 3 г. Конаково). Все ребята получили сувениры, а победитель - стелу, изготовленную специально для победителя районного конкурса «Ученик года».

Поздравляем!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ

АТТЕСТАЦИЯ СТАРТОВАЛА!

Вот и закончился 2021-2022 учебный год. Наступила пора государственной итоговой аттестации.

Какие экзамены и в какие сроки будут сдавать наши девятиклассники и одиннадцатиклассники, в каких формах? Об этом в статье заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования Л.Н.Кулиевой.

Первыми на проверку своих знаний вышли девятиклассники. Допущены к экзаменам 804 ученика. Сдавать экзамены они будут в двух формах: в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). Традиционно для получения аттестата об основном общем образовании ребятам надо будет сдать четыре экзамена: два обязательных (это математика и русский язык) и два экзамена по выбору ученика.

Для девятиклассников открываются 6 пунктов для сдачи ОГЭ (МБОУ СОШ №№ 3, 7 г. Конаково, МБОУ гимназия № 5 г. Конаково, МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский), а также 3 пункта для сдачи ГВЭ - МБОУ СОШ № 6 г. Конаково, МБОУ СОШ № 1 п. Редкино, МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учащихся 9-х классов в 2021-2022 учебном году пройдет в период с 19 мая по 2 июля.

Первыми экзаменами для девятиклассников стали 19 и 20 мая иностранные языки (английский язык сдавали 44 человека, немецкий язык - 2 человека, французский язык - 1 человек). Один день был отведен на письменные экзамены, другой день - на устные.

А вот 23 мая выпускниками 9-х классов сдан первый обязательный экзамен - это была математика, ее сдавали 801 ученик.

На этой же неделе, 27 мая, ребят ждет экзамен по обществознанию (самый популярный у наших девятиклассников предмет), его планируют сдавать 559 учеников.

1 июня пройдут экзамены по истории (30 человек), по физике (59 человек), по биологии (137 человек), по химии (77 человек). 7 июня у девятиклассников второй обязательный экзамен - русский язык. 15 июня пройдут экзамены по биологии, информатике, географии, химии; 22 июня - по литературе, физике, информатике, географии и литературе.

ОГЭ по всем предметам традиционно начинается в 10 часов по местному времени. Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по физике, обществознанию, истории, биологии, химии – 3 часа (180 минут); по информатике, географии – 2 часа 30 минут (150 минут); иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, кроме раздела «Говорение») – 2 часа (120 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 15 минут.

Государственный выпускной экзамен сдают в этом году 21 ученик 9-х классов, они сдадут математику и русский язык.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для учащихся 11-х классов в 2021-2022 учебном году запланирован на период с 26 мая по 2 июля. Всего в районе 297 выпускников 11-х классов. Для получения аттестата о среднем общем образовании, как и в прошлый год, ребята должны сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику (профильный или базовый уровень - на выбор). Для них открыты 2 пункта для сдачи ЕГЭ (МБОУ СОШ № 8 г. Конаково и МБОУ СОШ № 2 п. Редкино) и один пункт для сдачи ГВЭ (МБОУ гимназия № 5 г. Конаково).

Первыми на старт выходят 26 мая выпускники, сдающие химию (37 человек), литературу (21 человек) и географию (11 человек).

30 мая одиннадцатиклассников ждет первый обязательный экзамен - русский язык, его планируют сдавать 293 выпускника.

В этом году, как и в прошлом, выпускники самостоятельно выбирали, какую сдавать математику (на базовом или профильном уровне). 2 июня ребята сдают математику профильного уровня (126 человек), 3 июня - математику базового уровня (170 человек).

6 июня можно будет сдать физику (51 человек) и историю (49 человек), 9 июня – обществознание (134 человека), 14 июня – письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык - 50 человек, немецкий язык - 1 человек) и биологию (60 человек), 16 июня – устную часть экзаменов по иностранным языкам. Завершит основной период информатика – 20 июня (24 человека). Далее – резервные дни.

ЕГЭ по всем предметам традиционно будет начинаться в 10 часов по местному времени. Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике, биологии составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому языку, химии, обществознанию – 3 часа 30 минут (210 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, за исключением раздела «Говорение») – 3 часа 10 минут (190 минут); по математике базового уровня, истории, географии, китайскому языку (за исключением раздела «Говорение») – 3 часа (180 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 17 минут.

Государственный выпускной экзамен для ребят с ОВЗ и детей-инвалидов пройдут два ученика 11-х классов. Они будут сдавать математику и русский язык.

Как и в прошлые годы, часть выпускников планируют получить аттестаты о среднем общем образовании с отличием, претендуют на такие аттестаты 39 выпускников 11-х классов из 15 общеобразовательных учреждений.

Удачи всем выпускникам и нетрудных заданий!

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

В администрации Конаковского района состоялось совещание с представителями ООО «Тверьспецавтохозяйство». В повестке дня два вопроса: ликвидация несанкционированных свалок на территории Конаковского района и заключение договоров на вывоз ТКО с территории СНТ.

В работе совещания приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский, помощник главы района Видади Тахмезов, заместитель главы администрации района по правовым вопросам, управляющий делами Анна Рябова, заместитель главы администрации по ЖКХ Наталья Малахова, заведующий отделом ЖКХ Валентина Смитюх, врио генерального директора «ТСАХ» Игнат Черников, начальник управления регионального развития «ТСАХ» Александр Козлов, советник генерального директора «ТСАХ» Александра Эйхман.

По первому вопросу принято решение: несанкционированные свалки, образованные на землях, где определен собственник, ликвидировать силами «ТСАХ» по согласованию с собственником земли. В случаях, если земельный участок, на котором находится несанкционированная свалка, не разграничен, решение по ее ликвидации будет приниматься индивидуально по каждому отдельному случаю. В качестве примера приведено судебное решение по ликвидации несанкционированной свалки в деревне Никольское Дмитровогорского сельского поселения. В данном случае «ТСАХ» ликвидирует свалку, все затраты будут поделены в равных долях между региональным оператором и муниципалитетом.

По вопросу заключения договоров с СНТ «ТСАХ» проведет инвентаризацию уже заключенных договоров, определит порядок вывоза ТКО с территорий садовых товариществ и при необходимости установит дополнительные контейнеры для сбора ТКО.

«ТСАХ» проинформировал участников совещания о том, что с 1 июня текущего года в городе Конаково будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Также в рамках реализации экологического проекта будут проведены экоуроки, цель которых - продвижение экологического образования и формирование экологической культуры среди населения, а также информирование о состоянии окружающей среды и экологических проблемах.

НАЗНАЧЕНИЯ

В Конаковском районе главой администрации МО Селиховское сельское поселение назначен Шорин Алексей Анатольевич.

Родился 8 сентября 1996 года в п. Энергетик Конаковского района Тверской области в семье рабочих. Учился в средней школе № 1 города Конаково, средней школе № 2 города Зубцова, школе-интернате города Звенигорода Московской области. После 9 класса поступил в ПОУ «Колледж современного управления» в Москве по специальности «Право и организация социального обеспечения» и окончил его в 2018 году, получив специальность «Юрист». Проходил службу в МВД полицейским. С 2020 года - волонтер-юрист в благотворительных организациях. С мая 2022-го принят в администрацию Селиховского сельского поселения на должность исполняющего полномочия главы администрации. Не женат.