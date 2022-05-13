В День Российского предпринимательства Игорь Руденя провел встречу с представителями бизнеса Тверской области

26 мая в День российского предпринимательства Губернатор Тверской области Игорь Руденя на площадке АО «ДКС» провел встречу с представителями бизнеса региона. В рамках встречи в формате диалога стороны обсудили наиболее актуальные и важные вопросы развития экономики региона в условиях современной реальности. Глава региона дал ряд поручений по обращениям представителей бизнеса и поздравил предпринимателей с праздником.

«Сегодня для нас важно начать заниматься производством тех технологий, от которых нас пытаются отстранить. У нас только один выход – двигаться вперед. Поэтому важно, чтобы наши меры поддержки дошли до всех предпринимателей, чтобы они чувствовали нашу помощь. Я уверен, что с учетом нашего российского характера, национальных амбиций, мы решим эту задачу. Тверская область должна развиваться. Время возможностей, которое наступило, должно быть нами использовано в полной мере», – отметил глава региона.

Во время торжественного мероприятия Игорь Руденя вручил региональные награды лучшим представителям сферы предпринимательства.

За значительный вклад в развитие экономики Тверской области благодарности Губернатора удостоены генеральный директор ЗАО «Торжокская обувная фабрика» Алексей Голованов, генеральный директор ООО «МДК-Фитнес» Денис Магдин, руководитель ГК «Славконд» Игорь Пулькин, генеральный директор ООО «Кимрский завод теплового оборудования «Радиатор» Анатолий Самохвалов, президент ООО управляющая компания «ПАН-СИНТЕЗ» Офелия Спицына, генеральный директор ООО Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» Андрей Суслов. Благодарность также была вручена генеральному директору ЗАО «Фодеско-МАК» Денису Панченко, которого Игорь Руденя также наградил дипломом «Лучший экспортер Верхневолжья в сфере промышленности» в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«У нас есть планы развиваться дальше. Мы хотим воспользоваться помощью Фонда развития промышленности Тверской области для создания новых производств по импортозамещению. Мы значительно сможем увеличить свою производительность, уровень экспорта, а также расширить внутренние рынки. Будем пытаться занять те ниши, которые сейчас освободились после ухода из России иностранных компаний», – сказал Денис Панченко.

Один из вопросов, прозвучавших на встрече, касался реализации инфраструктурных проектов на территории региона. Предприниматели интересовались, принимают ли в них участие тверские предприятия.

«Мы скорректировали проекты с учетом применения материалов и конструкций, производимых на территории Тверской области. В ходе строительства трассы М-11 мы договорились о поставках светового и кабельного оборудования, труб и пластика из нашего региона. Наша задача – максимально привлечь к значимым проектам предпринимателей Тверской области», – ответил Игорь Руденя.

Просьба об оказании содействия в подведении электроснабжения к производственной площадке прозвучала от управляющей компании «ПАН-СИНТЕЗ». Для повышения производства выпуска посуды компании необходимо увеличить мощность электрических сетей.

Игорь Руденя поручил отраслевым ведомствам в ближайшее время изучить вопрос и предпринять необходимые действия для его решения.

Также на встрече прозвучали вопросы возможности расширения программы «Оборотный капитал» и мер поддержки экспортеров, возможности субсидирования логистики, ускорения строительства дорог к инвестиционным площадкам и другие.

В Тверской области оказывается поддержка предприятиям региона. Верхневолжье в числе первых субъектов России в дополнение к федеральным мерам приняла свой пакет поддержки предпринимательской деятельности. В него включено 35 направлений общим объёмом более 1,4 млрд рублей – это предоставление по ускоренной процедуре поручительств и льготных займов на пополнение оборотных средств, реализацию импортозамещающих и инвестиционных проектов, возможность воспользоваться кредитными каникулами на полгода.

Всего на сегодняшний день предприятиям малого и среднего бизнеса Тверской области предоставлена и одобрена поддержка в размере более 750 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области