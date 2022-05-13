В Тверской области заключено более 6700 договоров с собственниками домовладений по бесплатной догазификации

«Газпром газораспределение Тверь» продолжает работы по бесплатной догазификации домохозяйств Верхневолжья. По состоянию на последнюю неделю мая 2022 года заключено 6749 договоров с собственниками домовладений. Исполнено 2111 договоров по доведению газа до границ земельных участков.

Догазификация предполагает строительство газопровода до границ земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за свой счет. Для снижения финансовой нагрузки установлены региональные меры поддержки по газификации домов и квартир для льготных категорий граждан, проживающих в Тверской области.

На совещании по вопросам газификации, которое заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак 20 мая провёл в режиме видеоконференцсвязи, Губернатор Игорь Руденя отметил, что в регионе поддержку в газификации домов и квартир получат новые категории жителей.

«Проанализировав статистику, понимаем, что необходимы дополнительные меры со стороны региона по стимулированию подключений. В перечень льготных категорий включим многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции на Украине. Также рассматриваем дополнительные категории, которым мы могли бы предоставить меры поддержки для стимулирования подключений», - сказал тогда Игорь Руденя.

Размер компенсации для льготных категорий составляет 29 700 рублей при подключении дома, 9 900 рублей – для квартиры.

В 2021 году увеличен размер среднедушевого дохода, учитываемый при получении компенсации, он не должен превышать прожиточный минимум более чем на 50%.

Правом на получение поддержки без учёта доходов обладают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших или умерших участников войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В регионе разработаны и утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазификации.

Для догазификации дом и земельный участок должны быть зарегистрированы и находиться в уже газифицированном населенном пункте. Эти данные можно проверить на портале Единого оператора газификации https://connectgas.ru/

Через этот же портал можно подать заявку на догазификацию. Также заявления принимают на портале Госуслуг, в МФЦ, в АО «Газпромгазораспределение Тверь» и через личный кабинет газораспределительной организации на lkk.tver-gaz.ru

Вопросы по процедуре подачи заявки и другую информацию можно узнать по круглосуточному бесплатному номеру «горячей линии» Единого оператора газификации 8 800 101-00-04. Жители Тверской области также могут обращаться по всем вопросам по телефону: +7 (4822) 52-03-23 с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30.

По данным АО «Газпром газораспределение Тверь», для догазификации предстоит построить порядка 400 км сетей до границ домовладений.

В Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Природный газ придёт в ранее негазифицированные северо-восточные и юго-западные территории: Нелидовский, Западнодвинский, Оленинский, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы.

Пресс-служба Правительства Тверской области