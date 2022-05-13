Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по проведению в Тверской области оздоровительной и туристической кампаний-2022

26 мая Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований Тверской области о готовности к проведению оздоровительной и туристической кампаний летом 2022 года.

В летние каникулы в Тверской области будет работать 500 лагерей с дневным пребыванием, 83 лагеря труда и отдыха, 22 загородных оздоровительных лагеря, 4 палаточных лагеря.

«Детские лагеря должны быть качественно подготовлены к началу первой смены. Задача – своевременно завершить все работы и провести приемные комиссии. Всего в этом году планируется обеспечить отдых 65 тысяч детей. В основном это ребята из нашего региона. Также предполагается принять детей из Донецкой и Луганской народных республик. Главам муниципалитетов, куда прибыли жители из ДНР и ЛНР, следует уделить отдельное внимание детям из этих семей», – сказал Игорь Руденя.

На совещании поставлены задачи по организации пожарной и комплексной безопасности детей, качественного и разнообразного питания, Главам муниципалитетов совместно с отраслевыми ведомствами поручено держать эти вопросы на постоянном контроле.

По-прежнему повышенного внимания требует обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в лагерях, в том числе постоянный мониторинг состояния здоровья детей и персонала, привлечение к работе специалистов, прошедших вакцинацию. В план мероприятий по подготовке учреждений к приему детей включена обработка территорий от клещей.

Приоритетным направлением Игорь Руденя назвал содержательное наполнение программы отдыха и оздоровления детей патриотическими, просветительскими, творческими и спортивными событиями.

Губернатор подчеркнул: важно на площадках детских лагерей продолжить ставшую уже традиционной в ряде школ Верхневолжья церемонию поднятия флага и исполнения гимна России. А также проводить встречи с выдающимися людьми районов.

В Тверской области в этом году обновлено содержание программ отдыха и оздоровления. Проект «#Лето69Переzaгрузка» – это ориентация программ под каждый возраст, их формирование на основе тематических модулей, единая линейка воспитательных мероприятий и единая региональная патриотическая смена.

На совещании также затронуты вопросы летней трудовой занятости подростков. Глава региона поставил задачи перед главами муниципалитетов по развитию в регионе лагерей труда и отдыха.

Губернатор акцентировал: для ребят это хорошая возможность получить определенные навыки, которые могут пригодиться в будущем, понимание о том, как зарабатываются деньги. Летом планируется трудоустроить более 8000 тысяч подростков, в том числе в трудовых и педагогических отрядах.

На селекторе также рассмотрена организация туристической кампании.

«Видим подтверждение прогнозов по увеличению турпотока в Тверскую область. Важно, чтобы готовность региона принять гостей была на достаточно высоком уровне. Главы должны активно участвовать в развитии инфраструктуры своих территорий для привлечения туристов. Туризм - это инвестиции в развитие экономики», – подчеркнул Игорь Руденя.

С начала туристического сезона, с 1 по 10 мая 2022 года, Верхневолжье с ночёвкой посетили уже более 18 тысяч человек. Самыми посещаемыми стали Тверь, Торжок, Ржев, Старица, Калязин, Конаково и Осташков. Только Ржев за прошедшие три года нарастил туристический поток в семь раз.

В Тверской картинной галерее побывали свыше 11,8 тысяч человек, в учреждениях Тверского объединенного музея – более 25,8 тысяч человек.

Среди ключевых задач перед новым активным сезоном – приведение в удовлетворительное состояние дорог и тротуаров на основных туристических маршрутах, организация работы по уборке мусора и устройству контейнерных площадок, замене и установке знаков туристской навигации.

Кроме того, в местах посещения туристов, а также на рекламных конструкциях должно быть организовано размещение информации о возможностях отдыха и путешествий в Тверской области.

Важным направлением является оказание муниципальными образованиями содействия бизнесу в получении федеральных и региональных мер поддержки, в том числе на создание туристской инфраструктуры и классификацию мест размещения.

Для развития туриндустрии в регионе приняты дополнительные меры. В частности, это поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, кемпингов и глэмпингов, создание новых маршрутов и объектов турпоказа, развитие местной кухни, приобретение автобусов и многие другие.

Уже сформировано 27 заявок на создание кемпингов и глэмпингов – это направление является одним из трендовых и перспективных.

Пресс-служба Правительства Тверской области