В Тверской области приняты решения, направленные на поддержку сельхозпроизводителей

Ряд решений по поддержке сельского хозяйства Верхневолжья принято на недавнем заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени. Они касались развития предприятий молочного животноводства, крестьянских и фермерских хозяйств.

Рассмотрено финансирование предоставления грантов «Агростартап». Всего по этому направлению в 2022 году предусмотрено 28,2 млн рублей. Уже определены восемь грантополучателей.

Получить гранты могут индивидуальные предприниматели, являющиеся главой КФХ, а также физлица при условии регистрации хозяйства в течение 30 дней после получения поддержки.

Средства «Агростартапа» могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение земельных участков, сельскохозяйственной техники и животных.

На заседании также одобрены изменения в порядки предоставления из областного бюджета субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье животных и на стимулирование продуктивности в молочном скотоводстве.

В частности, сокращены сроки рассмотрения документации от аграриев. Решения направлены на снижение административных барьеров, стимулирование развития подотрасли молочного скотоводства.

В 2022 году поддержка по этому направлению предусмотрена 15-ти предприятиям, поголовье которых составляет более 10 тыс. голов. Общая сумма субсидий – 37,8 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области