Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

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26 мая в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени.
Планируется, что в ходе прямого эфира будут затронуты актуальные вопросы: готовность региона к старту летней оздоровительной кампании; занятость подростков, желающих подработать на предприятиях области; организация для детей интересного досуга в летний период в учреждениях культуры.
Среди других планируемых тем прямого эфира – ситуация на рынке труда Верхневолжья, летняя туристическая кампания, лекарственное обеспечение и другие.
Прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке: https://vk.com/video-157382516_456243279
Пресс-служба Правительства Тверской области