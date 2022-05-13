Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

26 мая в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени.

Планируется, что в ходе прямого эфира будут затронуты актуальные вопросы: готовность региона к старту летней оздоровительной кампании; занятость подростков, желающих подработать на предприятиях области; организация для детей интересного досуга в летний период в учреждениях культуры.

Среди других планируемых тем прямого эфира – ситуация на рынке труда Верхневолжья, летняя туристическая кампания, лекарственное обеспечение и другие.

Прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке: https://vk.com/video-157382516_456243279

Пресс-служба Правительства Тверской области