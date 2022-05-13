В Верхневолжье стартовал основной период сдачи ЕГЭ-2022

26 мая в Тверской области стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. В 2022 году ЕГЭ будут сдавать 5631 участник, в том числе 5285 – выпускники текущего года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, выпускники – главный потенциал Тверской области. Реализовать все намеченные планы и сделать выбор будущей профессии глава региона пожелал ребятам на последнем звонке в тверской школе №22, который состоялся 25 мая.

В Тверской области организованы 58 пунктов проведения экзамена (ППЭ). Во всех аудиториях в период проведения экзаменов будут осуществляться видеонаблюдение в онлайн-режиме. Экзамены проводятся по технологии печати контрольных измерительных материалов в пунктах проведения экзаменов и технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид.

Выпускникам 11 класса предстоит сдать два обязательных для получения аттестата об образовании экзамена – по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень). Предметы по выбору сдаются в том случае, если результаты нужны для поступления в высшее учебное заведение.

Сегодня, 26 мая, экзамены начались с ЕГЭ по географии, литературе, химии. 30 и 31 мая участники будут сдавать русский язык, экзамен по математике профильного уровня пройдет 2 июня, а базового – 3 июня. 6 июня одиннадцатиклассники сдают историю и физику, 9 июня – обществознание, 14 июня – письменную часть иностранных языков и биологию. 16 и 17 июня пройдут экзамены по устной части иностранных языков, а 20 и 21 июня – по информатике.

Самым массовым экзаменом станет ЕГЭ по русскому языку. Его будут сдавать более 5,2 тысячи человек. Популярными предметами по выбору являются профильный уровень математики (2905 человек), обществознание (2359 человек) и биология (1044 человека). Один школьник из Тверской области выбрал для сдачи ЕГЭ китайский язык.

В 2022 году основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области