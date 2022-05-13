Верхневолжье присоединится к всероссийской акции «Библионочь»

Тверская область в этом году традиционно присоединится к всероссийской социокультурной акции «Библионочь». В 2022-ом она проходит по стране уже в одиннадцатый раз. Тема текущего года тесно связана с проведением Года культурного наследия народов России и посвящена традициям.

Из бюджета Тверской области ежегодно выделяются средства на развитие библиотечной системы. По мнению Губернатора Игоря Рудени, библиотеки на местах должны стать точками культурного роста для территорий Тверской области.

В рамках акции 27 мая Тверская областная библиотека им. А.М. Горького подготовила для жителей и гостей Верхневолжья специальную программу «Культпоход. Библионочь в Горьковке» (0+). Начало в 18.30.

Программу откроет вечер вокальной музыки при участии солиста Тверской областной академической филармонии Илья Шкадина и студентов Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

Посетителей «Библионочи» ждут мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки, куклы-сувенира, плетению кос, резьбе по дереву, художественной росписи по ткани, дереву и другие.

В 19.00 будет представлен спектакль «Долго ли, коротко ли» - путешествие по сказкам народов России. В 19.30 состоится конкурс чтецов «Все мы – Россия!».

В 20.15 начнётся семейная игровая программа фольклорной студии «Печки-лавочки».

В 20.30 будет организована экскурсия по книгохранению «Тайна закрытого фонда».

Кроме того, в рамках акции пройдёт интерактивная программа музея фотографии «Искра», литературная игра, музыкально-поэтический вечер в формате открытого микрофона и другие мероприятия.

В течение дня в библиотеке будут проходить акции «Запишись в библиотеку ночью» и «День возвращённой книги». Для посетителей будут открыты различные выставки.

Подробная программа размещена на сайте библиотеки http://tverlib.ru/ru/event/biblionoch/2022/programma-biblionoch-2022.

Пресс-служба Правительства Тверской области