Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 42 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 519 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 000 167, в том числе за последние сутки их проведено 2443.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 411 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 740 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 842
Конаковский район 12 257
Ржев 8679
Калининский район 6832
Вышневолоцкий городской округ 6457
Торжок 5451
Кимры 4907
Бежецкий район 4205
Бологовский район 3841
Кашинский городской округ 3661
Осташковский городской округ 3574
Старицкий район 3203
Калязинский район 3169
Нелидовский городской округ 3102
Лихославльский район 2966
Максатихинский район 2450
Западнодвинский муниципальный округ 2339
Торопецкий район 2168
Торжокский район 1923
Весьегонский муниципальный округ 1905
Оленинский муниципальный округ 1840
Рамешковский район 1818
Зубцовский район 1819
Кувшиновский район 1759
Селижаровский муниципальный округ 1498
Андреапольский муниципальный округ 1342
Спировский район 1329
Ржевский район 1265
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1123
Сонковский район 1086
Кимрский район 1034
Фировский район 1014
ЗАТО Озёрный 992
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 817
Сандовский муниципальный округ 803
Молоковский район 579
Жарковский район 570
Лесной муниципальный округ 567
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области