Игорь Руденя поздравил представителей бизнеса Тверской области с Днём российского предпринимательства

26 мая отмечается День российского предпринимательства. С праздником представителей бизнеса Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня, когда на нашу страну оказывается беспрецедентное санкционное давление, развитие малого и среднего бизнеса играет важную роль в обеспечении устойчивого роста экономики, занятости населения, решении задач импортозамещения. На федеральном и региональном уровнях внедрена комплексная система мер государственной поддержки предпринимательства, которая призвана содействовать решению текущих и стратегических задач, стоящих перед деловым сообществом», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Губернатор выразил благодарность предпринимателям региона, которые в сегодняшних непростых условиях, обеспечивают стабильную работу своих компаний и предприятий, сохраняют рабочие места, эффективно используют новые возможности для увеличения производства товаров и объемов оказания услуг.

В Тверской области на данный момент зарегистрировано более 46,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, где трудится свыше 200 тысяч сотрудников.

Пресс-служба Правительства Тверской области