В Тверской области пройдет XXIII Волжский Крестный ход

4 июня 2022 года в деревне Волговерховье Осташковского городского округа Тверской области в рамках Года добрых дел и милосердия начнется XXIII Волжский Крестный ход, который в этом году посвящен 450-летию перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторжского и 150-летию со дня рождения и 85-летию со дня кончины священномученика Фаддея, архиепископа Тверского. Участниками мероприятия станут представители духовенства, православные верующие, гости тверского региона.

«Волжский Крестный ход – важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги – это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Крестный ход по традиции начнется от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. В этот день здесь пройдёт божественная литургия, чин малого водоосвящения, концерт.

С 4 по 6 июня Крестный ход будет проходить по территории Осташковского городского округа. Далее участники направятся в Пеновский и Селижаровский муниципальные округа, Ржев и Зубцов. Затем Крестный ход встретят в Старицком районе, 12 июня – в Твери. Затем Крестный ход проследует по территориям Торжокского, Калининского и Конаковского районов. Далее – Дубна Московской области, Кимрский район, Кашинский городской округ.

Завершится Крестный ход 23 июня в Калязине, где пройдет литургия в Вознесенском соборе, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому, фестиваль светской и духовной музыки.

450-летие перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторжского, которому посвящен в этом году Крестный ход, будет отмечаться 24 июня в Торжке.

История Волжского Крестного хода берёт начало с 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался Крестный ход по водам трех великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского Крестного хода были объединены в один праздник.

В 2017 году исток Волги освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Волжский Крестный ход был посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

Юбилейный XX Волжский Крестный ход в 2018 году охватил 24 муниципалитета региона и объединил сразу три памятные даты: 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летие со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

В 2019 году крестный ход прошёл в честь 200-летия обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.

В 2020 году из-за непростой эпидемиологической обстановки Волжский Крестный ход не проводился.

В 2021 году XXII Волжский крестный ход был посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского и проходил с 29 мая по 8 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области