Пять предприятий Тверской области получат поддержку по программе «Оборотный капитал», еще одно производство – по программе «Импортозамещение»

Пяти компаниям Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал», еще одному производству – по программе «Импортозамещение». Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 25 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Одобрена заявка на предоставление льготного займа по программе «Оборотный капитал» ООО торговому дому «Фримен», который является одним из самых крупных производителей тюбиков для упаковки косметических и фармацевтических средств, продуктов питания, бытовой химии.

Поддержку по программе «Оборотный капитал» также получит ООО «Тверьтрубпласт», которое занимается производством полиэтиленовых труб высокой плотности для газоснабжения, водоснабжения, волокно-оптической линии связи, а также гибких гофрированных труб для электропроводки.

Кроме того, принято решение в рамках «Оборотного капитала» поддержать АО «Исток». Предприятие является разработчиком и производителем электротехнических изделий, энергетических установок, металлоконструкций промышленного и коммерческого назначения, а также индивидуальных источников электрической энергии.

Указанным компаниям предоставят по 20 млн рублей на 24 месяца под 1,5% годовых. Льготные займы позволят предприятиям расширить объемы выпуска продукции.

Также поддержка будет оказана ООО «Вертикаль». Предприятие выпускает информационные терминалы для слабовидящих, опорные, визуально-звуковые, тактильные устройства, указатели со шрифтом Брайля и другие приспособления для людей с ограниченными возможностями. Компании предоставят 10,3 млн рублей на 18 месяцев под 1,5% годовых.

Среди получателей поддержки - ООО «Экомашгрупп», которое производит автоматические и ручные мусоросортировочные комплексы, оборудование и контейнеры для ТКО, занимается проектированием полигонов и заводов. Предприятию направят 20 млн рублей сроком 18 месяцев под 1,5% годовых.

Средства в рамках «Оборотного капитала» все предприятия планируют направить на закупку материалов, сырья и комплектующих.

По программе «Импортозамещение» АО «СтанкоМашКомплекс» предоставят 50 млн рублей сроком на 60 месяцев под 1% годовых. «Импортозамещение» – новая региональная программа финансовой поддержки, направленная на стимулирование создания импортозамещающих производств.

Благодаря льготному займу АО «СтанкоМашКомплекс», один из крупных производителей металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ в России, планирует обеспечить замещение продукции импортного производства, организовать серийное производство устройств автоматической подачи прутка (барфиндеров), создать дополнительные рабочие места. Основные потребители продукции – предприятия обрабатывающей промышленности по всей России.

Принятые на Бюджетной комиссии решения позволят обеспечить стабильную работу и сохранение коллективов предприятий, создать условия для дальнейшего развития, расширения номенклатуры выпускаемой продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области