В школах муниципалитетов Тверской области прошли последние звонки

25 мая для большинства выпускников школ Верхневолжья прозвенел последний звонок. В Тверской области в торжественных линейках приняли участие 5444 выпускника, их учителя и родители. С окончанием учебы одиннадцатиклассников поздравил Губернатор Игорь Руденя, который сегодня посетил среднюю школу №22 города Твери.

«В ближайшее время вам предстоит сделать знаковый выбор в своей жизни – определить в какое учебное заведение пойдете, какую профессию выберете. Желаю вам реализовать все планы, не потерять друг друга в этой жизни, общаться, и чтобы первоклассники, глядя на вас, мечтали не только стать такими же как вы, а знали вас по фамилии, имени и отчеству. Пусть каждый вечер встречи выпускников на территории вашей школы будет тем временем, когда вы сможете поделиться друг с другом своими успехами, рассказать о своих семьях», – обратился к выпускникам Игорь Руденя.

В Верхневолжье работают 373 школы. Каждое учреждение гордится своими учениками, их заслугами и достижениями, индивидуальными программами в сферах патриотического воспитания, дополнительного профессионального образования и др.

В 2022 году в Тверской области по предварительным данным на медали «За особые успехи в учении» претендуют 620 выпускников. Так, в школе №44 города Твери в этом году выпускается 69 учеников, из которых 19 - претенденты на медали. Это самый высокий показатель по области.

Лидером по количеству выпускников стала гимназия №12 – здесь во взрослую жизнь вступят сразу 139 ребят.

В Осташковском округе последний звонок прозвучал в средней школе № 1 им. академика А.И. Савина, которая в этом году отмечет 165-летие. С 1901 года здесь располагалась женская гимназия. И сегодня, впервые с 1987 года, выпускниками школы стали лишь девушки – 12 одиннадцатиклассниц завершают обучение в старейшей школе Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области