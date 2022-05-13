Губернатор Игорь Руденя поздравил с 80-летием Кимрского театра драмы коллектив учреждения, ветеранов сцены и зрителей

25 мая отмечается 80 лет со дня основания Кимрского театра драмы. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил со знаменательной датой коллектив учреждения, ветеранов сцены и зрителей.

«На протяжении восьми десятилетий сцена вашего театра является незаурядной творческой площадкой, объединяющей подлинных профессионалов, чье искусство неизменно вызывает живой отклик у зрителей и критиков. Уверен: театр навсегда останется центром культурной жизни города Кимры и Кимрского района. Желаю вам новых интересных постановок, полных залов, доброй критики и неисчерпаемой энергии», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Кимрский государственный драматический театр был создан 25 мая 1942 года во время Великой Отечественной войны в результате объединения двух театров – Ржевского и Торжокского.

Официально коллектив начал свою деятельность 11 июля спектаклем «Профессор Полежаев» Рахманова в летнем театре городского сада. В труппе насчитывалось всего 9 актеров, которые и были задействованы в постановке.

Всего в 1942 году театром было поставлено 9 спектаклей.

В 1943-м и в последующие годы труппа пополнилась новыми актерами, а зрители увидели новые работы. В военный период спектакли проходили днем госпиталях, вечером – для жителей. После Победы 26 человек из коллектива театра были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

В послевоенные годы театр продолжил расширяться. В репертуаре появились новые постановки. 1956 год отмечен гастролями театра в Москве, постановками по А. Островскому, Н. Гоголю, П. Бомарше, Лопе де Вега и другим классикам.

1970-80-е годы в истории театра отмечены яркими актерскими именами. Среди них – Георгий Поклонский, Заслуженная артистка России Римма Абрамова, Заслуженный артист России Евгений Сикачев.

В 90-е состоялось открытие театра после реконструкции. Одним из участников события стал председатель Союза театральных деятелей России Народный артист СССР Михаил Ульянов.

Спектакли, определяющие творческое лицо театра, идут на сцене 10 и более лет. Это «Трамвай «Желание» Т. Уильямса, «Вишневый сад» А. Чехова, «Последняя жертва» А.Н.Островского, «А зори здесь тихие» Б. Васильева и многие другие.

27 мая 2022 года запланирован торжественный вечер, посвященный юбилейной дате – «Театр навсегда».

Пресс-служба Правительства Тверской области