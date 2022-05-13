В Кимрах Тверской области состоялся арт-субботник

В Кимрах на Савеловской набережной прошел арт-субботник «Кимрские маяки», организованный при участии актрисы МХАТа им. А.П.Чехова, родившейся в этом городе, Ксении Лавровой-Глинка. Участниками субботника стали порядка тысячи человек.

Неравнодушные жители вместе с организациями жилищно-коммунального хозяйства Кимр и Кимрского района провели уборку территории общественного пространства на площади 6,5 га, а также расчистили зеленую зону. Совместными усилиями с набережной вывезли более 10 грузовиков с мусором, каждый по 15 кубов. Также была задействована и другая тяжелая техника – автопогрузчики, тракторы и лесовозы.

Параллельно с традиционным субботником работала арт-площадка, где проводились конкурсы, мастер-классы по изготовлению экологических поделок. Ключевым событием стал концерт, в котором приняли участие известные артисты Мария Голубкина, Иван Жидков, рок-музыкант Игорь Куприянов.

По результатам проведенной работы и отзывам участников, организаторы приняли решение о проведении арт-субботника «Кимрские маяки» в следующем году.

Пресс-служба Правительства Тверской области