В Тверской области проходит форум по содействию в трудоустройстве выпускников вузов

25 мая в столице Верхневолжья на площадке мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история» проходит форум, направленный на содействие в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений региона.

Участие в мероприятии принимают представители свыше 20 предприятий и организаций Верхневолжья, более 140 студентов ТвГУ, ТГТУ, РАНХиГС, ТГСХА.

В Тверской области действует система содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего образования.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, важно обеспечить условия, чтобы молодёжь оставалась учиться и работать на территории Верхневолжья.

«Необходимо активно вовлекать работодателей в процесс обучения, от разработки учебных программ и прохождения практики до получения молодыми специалистами первого рабочего места», – считает Игорь Руденя.

В рамках форума для студентов организованы лекции и выступления спикеров. Ключевые темы - перспективы развития отраслей Тверской области, социальное предпринимательство, как новый сектор экономики, современный рынок труда, тренды будущего,

В течение времени работы форума проходит презентация предприятий, их представители проводят со студентами экспресс - собеседования.

Среди предприятий и организаций, принимающих участие в форуме - Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель, АО «Тверьгорэлектро», ЗАО «Хлеб», ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Калининское», АО «Агрофирма Дмитрова гора», птицефабрика «Верхневолжская»№, звероплемзавод «Савватьево», ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области