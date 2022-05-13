В Тверской области дети и подростки летом 2022 года смогут бесплатно посещать образовательные и развлекательные мероприятия в учреждениях культуры

posted by Максим Малахов on ср, 05/25/2022 - 16:01

 

 

         Дети и подростки Тверской области летом 2022 года смогут бесплатно посещать культурные, образовательные и развлекательные мероприятия, которые пройдут на площадках учреждений культуры Верхневолжья. Это события для разных возрастных категорий юных жителей, начиная с 3-х лет: выставки, концертно-игровые программы, мастер-классы, театральные представления и многое другое.   

 

План мероприятий по бесплатному посещению детьми государственных учреждений культуры Тверской области

в летний период 2022 года

 

 

Мероприятия

Дата, время и место проведения

Организатор

 

1

Выставка «Здравствуй, солнечное лето» от участников изостудии «Первоцвет», посвящённая Дню защиты детей 7+;

Концертная программа «Дружат дети всей земли» 3+

 

1 июня 10.30,

ТОДК «Пролетарка»

 

1 июня в 18.00

Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»

2

Театрализованная игровая программа «Здравствуй, Лето! Здравствуй, Солнце!», направленная на популяризацию здорового образа жизни 7+

 

1 июня в 12.00,

читальный зал библиотеки (прибиблиотечная территория)

 

Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова

3

Концертно-игровая программа ко Дню защиты детей «Праздник лета, детства и добра» 3+

1 июня в 12.00,

библиотечный дворик

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина

4

Выставка – ярмарка народных художественных ремёсел и промыслов, в рамках Пушкинского праздника 6+

 

5 июня с 11.00 до 15.00,

с. Берново, Старицкого района,

парк музея А.С.Пушкина

Тверской областной Дом народного творчества

5

Семейный мастер-класс «В русском стиле» (изготовление куклы-крупенечки) 6+

15 июня в 15.00,

читальный зал библиотеки

 

Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова

6

Мультимедийные беседы:

«День рожденье А.С. Пушкина»;

«22 июня – начало войны» 7+

 

6 июня в 11.00,

22 июня в 11.00,

ТОДК «Пролетарка»

Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»

7

 Мастер-классы:

Танцевальный мастер-класс от участников студии бального танца «Овация» 7+;

Бумажный мастер-класс от участников изостудии «Соцветие» и студии ДПИ «Фантазеры» 3+

 

 

9 июня в 11.00,

 

14 июня в 11.00,

ТОДК «Пролетарка»

Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»

8

Выставка – ярмарка народных художественных ремёсел и промыслов, Фольклорная площадка в рамках Лемешевского праздника 6+

 

10 июля с 11.00 до 15.00,

с. Князево, Калининского района

Тверской областной Дом народного творчества

9

Музыкально–театрализованное действо «Малая Родина в сердце моем» посвященное Дню России, в рамках празднования 775-летия со дня основания Тверского княжества 3+

12 июня в 12.00,

ТОДК «Пролетарка»

Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»

10

Рубрика «У нас в гостях студия ирландского танца «Ашель» (знакомство с коллективами ТОДК «Пролетарка», мастер-класс по ирландскому танцу) 7+

16 июня в 11.00,

ТОДК «Пролетарка»

Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»

11

Проект «Край Верхневолжья – Отчий Дом». Театрализованная презентация и творческая встреча с писателями и поэтами Тверской области, победителями Литературной премии им. Н. Серовой 12+

 

23 июня в 18.30,

ТЮЗ

Тверской театр юного зрителя

12

Цикл тематических, познавательных и игровых программ «Лето с книгой друзьями» для детской и семейной аудитории 6+

июнь-август,

 читальный зал библиотеки, прибиблиотечная территория,

сайт

Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова

13

Проведение тематических мероприятий для дошкольников «Литературная песочница» (выездные) 3+

 

Парк Победы (г. Тверь):

1, 15, 29 июня, 13, 27 июля,
 10,24 августа в 11.00

   Площадь Славы (г. Тверь):

8, 22 июня, 6, 20 июля,
3,17 августа в 11.00                             

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина

14

Проведение тематических мероприятий «Солнце на книжной странице» (в библиотеке) 3+

2 июня 14.00,

3 июня 11.00,

6 июня 15.00,

7, 15, 22, 27 июня в 10.00,

5, 12, 19, 26 июля в 11.00,

2, 9, 16, 23 августа в 11.00, библиотека

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина

15

Культурно-просветительские и игровые программы «Летняя читальня «Книжный шатер» 6+

 

июнь-август,

дворик библиотеки

 

Тверская областная универсальная научная библиотек им. А.М. Горького

16

В Тверском государственном объединенном музее, Тверской областной картинной галереи на постоянной основе организовано бесплатное посещение детей до 16 лет.

Также музеи могут посетить бесплатно при предъявлении справки единого образца или удостоверения:

- члены многодетной семьи;

- дети сироты;

- дети, оставшиеся без попечения родителей до
18 лет с одним сопровождающим;

- дети-инвалиды с одним сопровождающим.

Организованные группы детей-инвалидов, детей из Домов-интернатов посещают музей бесплатно по предварительной заявке

 

Постоянно,

филиалы ТГОМ

 

Тверской государственный объединённый музей

 

         Подробная информация о мероприятиях доступна на официальных сайтах учреждений, а также в страничках в социальных сетях.

Пресс-служба Правительства Тверской области