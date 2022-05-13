В Тверской области дети и подростки летом 2022 года смогут бесплатно посещать образовательные и развлекательные мероприятия в учреждениях культуры

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Дети и подростки Тверской области летом 2022 года смогут бесплатно посещать культурные, образовательные и развлекательные мероприятия, которые пройдут на площадках учреждений культуры Верхневолжья. Это события для разных возрастных категорий юных жителей, начиная с 3-х лет: выставки, концертно-игровые программы, мастер-классы, театральные представления и многое другое.
План мероприятий по бесплатному посещению детьми государственных учреждений культуры Тверской области
в летний период 2022 года
|
|
Мероприятия
|
Дата, время и место проведения
|
Организатор
|
1
|
Выставка «Здравствуй, солнечное лето» от участников изостудии «Первоцвет», посвящённая Дню защиты детей 7+;
Концертная программа «Дружат дети всей земли» 3+
|
1 июня 10.30,
ТОДК «Пролетарка»
1 июня в 18.00
|
Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»
|
2
|
Театрализованная игровая программа «Здравствуй, Лето! Здравствуй, Солнце!», направленная на популяризацию здорового образа жизни 7+
|
1 июня в 12.00,
читальный зал библиотеки (прибиблиотечная территория)
|
Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова
|
3
|
Концертно-игровая программа ко Дню защиты детей «Праздник лета, детства и добра» 3+
|
1 июня в 12.00,
библиотечный дворик
|
Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина
|
4
|
Выставка – ярмарка народных художественных ремёсел и промыслов, в рамках Пушкинского праздника 6+
|
5 июня с 11.00 до 15.00,
с. Берново, Старицкого района,
парк музея А.С.Пушкина
|
Тверской областной Дом народного творчества
|
5
|
Семейный мастер-класс «В русском стиле» (изготовление куклы-крупенечки) 6+
|
15 июня в 15.00,
читальный зал библиотеки
|
Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова
|
6
|
Мультимедийные беседы:
«День рожденье А.С. Пушкина»;
«22 июня – начало войны» 7+
|
6 июня в 11.00,
22 июня в 11.00,
ТОДК «Пролетарка»
|
Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»
|
7
|
Мастер-классы:
Танцевальный мастер-класс от участников студии бального танца «Овация» 7+;
Бумажный мастер-класс от участников изостудии «Соцветие» и студии ДПИ «Фантазеры» 3+
|
9 июня в 11.00,
14 июня в 11.00,
ТОДК «Пролетарка»
|
Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»
|
8
|
Выставка – ярмарка народных художественных ремёсел и промыслов, Фольклорная площадка в рамках Лемешевского праздника 6+
|
10 июля с 11.00 до 15.00,
с. Князево, Калининского района
|
Тверской областной Дом народного творчества
|
9
|
Музыкально–театрализованное действо «Малая Родина в сердце моем» посвященное Дню России, в рамках празднования 775-летия со дня основания Тверского княжества 3+
|
12 июня в 12.00,
ТОДК «Пролетарка»
|
Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»
|
10
|
Рубрика «У нас в гостях студия ирландского танца «Ашель» (знакомство с коллективами ТОДК «Пролетарка», мастер-класс по ирландскому танцу) 7+
|
16 июня в 11.00,
ТОДК «Пролетарка»
|
Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»
|
11
|
Проект «Край Верхневолжья – Отчий Дом». Театрализованная презентация и творческая встреча с писателями и поэтами Тверской области, победителями Литературной премии им. Н. Серовой 12+
|
23 июня в 18.30,
ТЮЗ
|
Тверской театр юного зрителя
|
12
|
Цикл тематических, познавательных и игровых программ «Лето с книгой друзьями» для детской и семейной аудитории 6+
|
июнь-август,
читальный зал библиотеки, прибиблиотечная территория,
сайт
|
Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова
|
13
|
Проведение тематических мероприятий для дошкольников «Литературная песочница» (выездные) 3+
|
Парк Победы (г. Тверь):
1, 15, 29 июня, 13, 27 июля,
Площадь Славы (г. Тверь):
8, 22 июня, 6, 20 июля,
|
Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина
|
14
|
Проведение тематических мероприятий «Солнце на книжной странице» (в библиотеке) 3+
|
2 июня 14.00,
3 июня 11.00,
6 июня 15.00,
7, 15, 22, 27 июня в 10.00,
5, 12, 19, 26 июля в 11.00,
2, 9, 16, 23 августа в 11.00, библиотека
|
Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина
|
15
|
Культурно-просветительские и игровые программы «Летняя читальня «Книжный шатер» 6+
|
июнь-август,
дворик библиотеки
|
Тверская областная универсальная научная библиотек им. А.М. Горького
|
16
|
В Тверском государственном объединенном музее, Тверской областной картинной галереи на постоянной основе организовано бесплатное посещение детей до 16 лет.
Также музеи могут посетить бесплатно при предъявлении справки единого образца или удостоверения:
- члены многодетной семьи;
- дети сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей до
- дети-инвалиды с одним сопровождающим.
Организованные группы детей-инвалидов, детей из Домов-интернатов посещают музей бесплатно по предварительной заявке
|
Постоянно,
филиалы ТГОМ
|
Тверской государственный объединённый музей
Подробная информация о мероприятиях доступна на официальных сайтах учреждений, а также в страничках в социальных сетях.
Пресс-служба Правительства Тверской области