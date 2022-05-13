В Тверской области дети и подростки летом 2022 года смогут бесплатно посещать образовательные и развлекательные мероприятия в учреждениях культуры

Дети и подростки Тверской области летом 2022 года смогут бесплатно посещать культурные, образовательные и развлекательные мероприятия, которые пройдут на площадках учреждений культуры Верхневолжья. Это события для разных возрастных категорий юных жителей, начиная с 3-х лет: выставки, концертно-игровые программы, мастер-классы, театральные представления и многое другое.

План мероприятий по бесплатному посещению детьми государственных учреждений культуры Тверской области

в летний период 2022 года

Мероприятия Дата, время и место проведения Организатор 1 Выставка «Здравствуй, солнечное лето» от участников изостудии «Первоцвет», посвящённая Дню защиты детей 7+; Концертная программа «Дружат дети всей земли» 3+ 1 июня 10.30, ТОДК «Пролетарка» 1 июня в 18.00 Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» 2 Театрализованная игровая программа «Здравствуй, Лето! Здравствуй, Солнце!», направленная на популяризацию здорового образа жизни 7+ 1 июня в 12.00, читальный зал библиотеки (прибиблиотечная территория) Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова 3 Концертно-игровая программа ко Дню защиты детей «Праздник лета, детства и добра» 3+ 1 июня в 12.00, библиотечный дворик Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 4 Выставка – ярмарка народных художественных ремёсел и промыслов, в рамках Пушкинского праздника 6+ 5 июня с 11.00 до 15.00, с. Берново, Старицкого района, парк музея А.С.Пушкина Тверской областной Дом народного творчества 5 Семейный мастер-класс «В русском стиле» (изготовление куклы-крупенечки) 6+ 15 июня в 15.00, читальный зал библиотеки Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова 6 Мультимедийные беседы: «День рожденье А.С. Пушкина»; «22 июня – начало войны» 7+ 6 июня в 11.00, 22 июня в 11.00, ТОДК «Пролетарка» Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» 7 Мастер-классы: Танцевальный мастер-класс от участников студии бального танца «Овация» 7+; Бумажный мастер-класс от участников изостудии «Соцветие» и студии ДПИ «Фантазеры» 3+ 9 июня в 11.00, 14 июня в 11.00, ТОДК «Пролетарка» Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» 8 Выставка – ярмарка народных художественных ремёсел и промыслов, Фольклорная площадка в рамках Лемешевского праздника 6+ 10 июля с 11.00 до 15.00, с. Князево, Калининского района Тверской областной Дом народного творчества 9 Музыкально–театрализованное действо «Малая Родина в сердце моем» посвященное Дню России, в рамках празднования 775-летия со дня основания Тверского княжества 3+ 12 июня в 12.00, ТОДК «Пролетарка» Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» 10 Рубрика «У нас в гостях студия ирландского танца «Ашель» (знакомство с коллективами ТОДК «Пролетарка», мастер-класс по ирландскому танцу) 7+ 16 июня в 11.00, ТОДК «Пролетарка» Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» 11 Проект «Край Верхневолжья – Отчий Дом». Театрализованная презентация и творческая встреча с писателями и поэтами Тверской области, победителями Литературной премии им. Н. Серовой 12+ 23 июня в 18.30, ТЮЗ Тверской театр юного зрителя 12 Цикл тематических, познавательных и игровых программ «Лето с книгой друзьями» для детской и семейной аудитории 6+ июнь-август, читальный зал библиотеки, прибиблиотечная территория, сайт Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова 13 Проведение тематических мероприятий для дошкольников «Литературная песочница» (выездные) 3+ Парк Победы (г. Тверь): 1, 15, 29 июня, 13, 27 июля,

10,24 августа в 11.00 Площадь Славы (г. Тверь): 8, 22 июня, 6, 20 июля,

3,17 августа в 11.00 Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 14 Проведение тематических мероприятий «Солнце на книжной странице» (в библиотеке) 3+ 2 июня 14.00, 3 июня 11.00, 6 июня 15.00, 7, 15, 22, 27 июня в 10.00, 5, 12, 19, 26 июля в 11.00, 2, 9, 16, 23 августа в 11.00, библиотека Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 15 Культурно-просветительские и игровые программы «Летняя читальня «Книжный шатер» 6+ июнь-август, дворик библиотеки Тверская областная универсальная научная библиотек им. А.М. Горького 16 В Тверском государственном объединенном музее, Тверской областной картинной галереи на постоянной основе организовано бесплатное посещение детей до 16 лет. Также музеи могут посетить бесплатно при предъявлении справки единого образца или удостоверения: - члены многодетной семьи; - дети сироты; - дети, оставшиеся без попечения родителей до

18 лет с одним сопровождающим; - дети-инвалиды с одним сопровождающим. Организованные группы детей-инвалидов, детей из Домов-интернатов посещают музей бесплатно по предварительной заявке Постоянно, филиалы ТГОМ Тверской государственный объединённый музей

Подробная информация о мероприятиях доступна на официальных сайтах учреждений, а также в страничках в социальных сетях.

Пресс-служба Правительства Тверской области