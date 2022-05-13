Тверских блогеров приглашают принять участие в проекте «ТопБлог»

Тверских блогеров приглашают принять участие во втором сезоне проекта «ТопБлог». Его цель – развитие личных и профессиональных аккаунтов в социальных медиа. Проект реализует президентская платформа «Россия – страна возможностей».

ТопБлог – это проект для тех, кто хочет научиться успешно вести социальные сети и эффективно продвигать свои аккаунты. К участию приглашаются ребята старше 14 лет.

В новом сезоне ключевой акцент сделан на обучении ведению блогов в российских социальных медиа: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Яндекс.Дзен, RUTUBE, Yappy. Предусмотрены три направления: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление».

Программа выстроена таким образом, что пользу смогут вынести как начинающие пользователи соцсетей, так и опытные блогеры. Обучение предусматривает разный формат подачи материалов. Это видео, анимационные ролики, тексты и вебинары с экспертами. Участники проекта научатся создавать яркий контент, востребованный у аудитории.

Эксперты и наставники проекта – успешные блогеры с миллионной аудиторией, специалисты в сфере цифрового маркетинга и сотрудники социальных сетей.

Подробная иинформация о проекте размещена на сайте https://topblog.rsv.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области