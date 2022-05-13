Игорь Руденя поздравил выпускников Верхневолжья с праздником Последнего звонка

25 мая в большинстве школ Тверской области традиционно проходят последние звонки для выпускников. В этом году со школой расстаются 5444 одиннадцатиклассника. Выпускников средней школы №22 города Твери и всех одиннадцатиклассников с окончанием учёбы поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Торжественное мероприятие началось с поднятия флага Российской Федерации под гимн России. Почетное право участия в церемонии было предоставлено представителям военно-патриотического объединения допризывной молодежи «Сокол-22», созданного в школе. Его участниками являются 40 детей с 4 по 11 классы. В этом году объединение отмечает своё 22-летие.

Ученики школы наряду с учёбой активно участвуют в военно-патриотическом движении, в волонтёрских, экологических и творческих проектах.

Глава региона пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов.

«В ближайшее время вам предстоит сделать знаковый выбор в своей жизни – определить, в какое учебное заведение вы будете поступать, какую профессию выберете. Желаю вам реализовать все планы и не потерять друг друга в этой жизни. Пусть каждый вечер встречи выпускников на территории вашей школы будет тем временем, когда вы сможете поделиться друг с другом своими успехами, рассказать о своих семьях», – обратился к выпускникам Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в этот день особые чувства испытывают педагоги, которые вложили много сил в воспитание достойных граждан страны.

С напутствиями выпускникам выступили директор школы Елена Беляева, первоклассники.

«Скоро начнется самый первый этап взрослой жизни - сдача государственной итоговой аттестации. Я уверена, что вы успешно и достойно пройдете этот путь. Пусть вашей визитной карточкой станет зрелость мышления и широкий кругозор, доброта и человечность», – отметила Елена Беляева.

«За эти 11 лет, я поняла, что учителя – это те люди, которые достойны многих наград. Они обладают нереальным терпением, силой воли и духа, они дарят нам свою любовь и отдают себя. Я хочу нам пожелать, чтобы мы стали настоящими специалистами и вернулись в Тверь, чтобы развивать наш любимый край», –обратилась к одноклассникам Екатерина Авдеева.

Бабушка Екатерины, которая пришла на торжественную линейку поздравить внучку с праздником Последнего звонка, также училась в школе №22.

«Я сама была ученицей этой школы, закончила ее в 1975 году. Когда внучка подросла и встал вопрос о том, куда ее определять, то я сказала, что только сюда. Мы благодарны всему коллективу школы за воспитание и образование наших детей», – сказала Татьяна Авдеева, бабушка выпускницы.

В этом году среднюю школу №22 заканчивают 38 одиннадцатиклассников. В их числе пять отличников – претендентов на получение золотой медали «За особые успехи в учении», а также два кандидата в мастера спорта по хоккею.

Финальным аккордом праздника стал вальс в исполнении выпускников под мелодию песни «Когда уйдём со школьного двора». Последний звонок дали выпускник Иван Черкасов и первоклассница Софья Водяницкая.

По окончании мероприятия Игорь Руденя посетил созданный в школе Музей Боевой Славы. Один из экспонатов музея – точная копия Знамени Победы, на которой оставили свои подписи 82 ветерана Великой Отечественной войны. Создан стенд, где размещены фотографии участников войны – дедов и прадедов учеников и педагогов школы, архивные военные документы.

Игорь Руденя поручил Министерству образования Тверской области создать на базе средней школы №22 программу по военно-патриотическому воспитанию, участие в которой могли бы принимать дети из других школ Твери.

Средняя школа №22 основана в 1963 году. Сейчас там обучаются почти 900 ребят, работают 38 педагогов. В учреждении активно внедряются современные образовательные технологии, на базе школы реализуется программа по математическому образованию.

Пресс-служба Правительства Тверской области