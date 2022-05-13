В столице Верхневолжья мастера декоративно-прикладного искусства продемонстрируют процесс создания своих произведений

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28 мая в Твери на площади Славы перед зданием Музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной пройдёт III областной конкурс мастеров-любителей декоративно-прикладного искусства «Губерния мастеровая». Посетители могут увидеть весь процесс создания уникальных произведений.
«Тверская земля всегда славилась талантами. Наш край называют душой России, в том числе за богатейшее культурное наследие. Каждый должен иметь возможность найти применение своим способностям здесь, на тверской земле», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Участники конкурса – индивидуальные мастера, мастера-любители, специалисты учреждений культуры, мастера предприятий народных художественных промыслов, студенты.
Более 40 конкурсантов из 14 муниципальных образований Верхневолжья в течение пяти часов будут создавать произведения, соответствующие заданной конкурсной теме по следующим номинациям: глиняная игрушка, резьба по дереву, роспись по дереву, ткачество поясов, вышивка, лоскутное шитьё, текстильная кукла, кружевоплетение, лозоплетение и войлоковаляние.
В течение дня гости мероприятия смогут понаблюдать за работой мастеров и увидеть весь процесс создания произведений, приобрести сувениры на выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства. Также состоится концерт творческих коллективов Тверской области.
Мероприятие будет проходить с 11.00 до 17.00 часов.
Учредители и организаторы выставки: Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества.
Пресс-служба Правительства Тверской области