В столице Верхневолжья мастера декоративно-прикладного искусства продемонстрируют процесс создания своих произведений

28 мая в Твери на площади Славы перед зданием Музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной пройдёт III областной конкурс мастеров-любителей декоративно-прикладного искусства «Губерния мастеровая». Посетители могут увидеть весь процесс создания уникальных произведений.

«Тверская земля всегда славилась талантами. Наш край называют душой России, в том числе за богатейшее культурное наследие. Каждый должен иметь возможность найти применение своим способностям здесь, на тверской земле», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участники конкурса – индивидуальные мастера, мастера-любители, специалисты учреждений культуры, мастера предприятий народных художественных промыслов, студенты.

Более 40 конкурсантов из 14 муниципальных образований Верхневолжья в течение пяти часов будут создавать произведения, соответствующие заданной конкурсной теме по следующим номинациям: глиняная игрушка, резьба по дереву, роспись по дереву, ткачество поясов, вышивка, лоскутное шитьё, текстильная кукла, кружевоплетение, лозоплетение и войлоковаляние.

В течение дня гости мероприятия смогут понаблюдать за работой мастеров и увидеть весь процесс создания произведений, приобрести сувениры на выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства. Также состоится концерт творческих коллективов Тверской области.

Мероприятие будет проходить с 11.00 до 17.00 часов.

Учредители и организаторы выставки: Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области