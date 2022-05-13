Шесть муниципалитетов Тверской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

24 мая Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области заседание Межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На комиссии были рассмотрены заявки муниципальных образований для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.

«Формирование комфортной городской среды – одна из важных составляющих комплексного развития Тверской области, создания современных пространств в наших городах с учётом особенностей их уникального облика, истории и традиций», – считает Игорь Руденя.

В этом году в категории «Малые города» до 20 тысяч жителей от Верхневолжья будет представлено пять проектов. В Лихославле планируется провести благоустройство Привокзальной площади и части Привокзального переулка до сквера Победы. На территории предполагается создать событийную площадку, зоны отдыха, уличную библиотеку, облагородить площадь перед Обелиском Победы и установить скульптуры.

По проекту, который представил Красный Холм, предполагается обновить центральную площадь у Дома народного творчества – установить сцену, детскую площадку, торговые павильоны, создать открытую танцевальную площадку и прогулочные тропинки.

Кроме того, на победу в конкурсе претендует проект Старицы по ревитализации Комсомольского сквера. Он предполагает устройство входных зон, создание медиа-аллеи, детской познавательно-игровой зоны, амфитеатра со сценой и территории для отдыха с гамаками.

В Андреаполе планируется реализовать проект реконструкции части городского парка по улице Парковая. На территории предполагается создать событийную и смотровую площадки, несколько арт-объектов, амфитеатр, исторические террасы, а также обустроить природный родник.

Весьегонск представит на конкурс проект по обновлению части Приморского парка, который планируется разделить на несколько тематических территорий – зону природных игр, зону мобильной мебели, сценическую зону, а также смотровую и детскую площадки.

Тверская область подает заявки на участие в конкурсе и в категории «Малые города» от 20 до 50 тысяч жителей. Регион представит проект благоустройства общественной территории «Стрелка реки Донховка» в Конаково. Ее планируется разбить на 13 зон, в том числе на «Зону хвойного леса», «Зону лиственного леса», «Зону просторной поляны», «Склон созерцания», «Зону контакта с водой», «Пляжную зону», «Детскую зону», «Зону рыбалка», «Пикниковую зону» и другие.

Глава региона отметил, что важно оказать данным муниципальным образованиям поддержку в качественной подготовке конкурсной документации и в дальнейшем – в успешной презентации проектов.

Подготовка заявок на участие в конкурсе ведется при взаимодействии с Центром развития экономики малых городов, который оказывает помощь органам местного самоуправления в разработке проектов благоустройства территорий, консолидирует профессиональное и экспертное сообщество.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был организован в 2018 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

За время его проведения Тверская область стала одним из регионов-лидеров России по числу отобранных заявок. Всего с 2018 года поддержку получили 15 проектов по комплексному благоустройству общественных пространств в городах Верхневолжья. Общий объём привлечённых на их реализацию средств федерального бюджета составил более 900 миллионов рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области