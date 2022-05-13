Жителей Тверской области приглашают принять участие в чемпионате творческих профессий

Жителей Верхневолжья приглашают принять участие в Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «АртМастерс» – проекте, который включает в себя различные форматы профессиональных соревнований в индустрии культуры. Заявки на участие принимаются до 29 мая по ссылке: https://artmasters.ru/.

Цель проекта – поддержать лучших молодых представителей творческих профессий, создать благоприятные условия для раскрытия их потенциала.

Чемпионат «АртМастерс» является платформой, где профессионалы и эксперты высокого уровня в сферах театра, кино, телевидения и других направлений культуры передают свои знания молодым коллегам.

Предполагается, что в этом году участниками чемпионата смогут стать более 25 тысяч человек от 14 до 35 лет. В возрастной категории от 14 до 17 лет начинающие арт-мастера смогут раскрыть свои способности в рамках 10 компетенций, а от 18 до 25 – в 20 направлениях конкурса.

В категории «Юниоры» открыты направления «3D-дизайнер», «Веб-дизайнер», «Звукорежиссер кино и медиа», «Геймдизайнер», «Клипмейкер», «Композитор популярной музыки», «Видеооператор», «Видеомонтажер», «Художник-аниматор» и «Сценарист».

Участники старшей возрастной группы будут представлены в таких творческих компетенциях, как «Звукорежиссер записи музыки», «Мультимедиа художник», «Продюсер», «Специалист компьютерной графики», «Веб-дизайнер», «Геймдизайнер», «Дизайнер виртуальных миров», «Клипмейкер», «Композитор популярной музыки», «Копирайтер», «Медиакомпозитор», «Оператор кино и ТВ», «Режиссер монтажа», «Саунд-дизайнер», «Сценарист», «Сценограф», «Художник по гримму», «Художник по костюмам», «Художник по свету» и «Художник-аниматор».

Главными экспертами чемпионата являются лидеры креативных индустрий – авторитетные специалисты в области медиа, дизайна, кино, ТВ, музыки и коммуникаций, представители ведущих технологических компании, лауреаты премий «Золотая маска», «Золотой орел», ТЭФИ и других.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Москвы, Министерства образования и науки РФ, Министерства Просвещения РФ и Министерства культуры РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области