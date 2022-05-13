В Тверской области утверждены функционал и основные задачи Министерства молодёжной политики

24 мая на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждено Положение о Министерстве молодёжной политики Тверской области. Документом закреплён функционал ведомства, ключевые направления работы.

Как отметил на заседании глава региона, Министерство займётся комплексной работой по воспитанию всесторонне гармонично-развитой личности на основе исторических, культурных, моральных и патриотических ценностей российского народа.

«Задачи ведомства – подготовка кадрового потенциала для ключевых отраслей, участие в обеспечении технологического суверенитета страны, вовлечение молодёжи в активную жизнь, в деятельность Молодёжного правительства Тверской области, молодёжного областного парламента, организация летнего и сезонного трудоустройства подростов, активное участие в духовно-нравственном воспитании детей и подростков», - подчеркнул Игорь Руденя, комментируя тему журналистам региональных СМИ.

Министерство молодежной политики создаётся на базе Комитета по делам молодежи Тверской области.

Принятие Положения является одним из необходимых условий для начала функционирования нового ведомства.

Ключевые направления в работе нового Министерства - осуществление комплекса мер по патриотическому воспитанию и всестороннему развитию молодежи, укрепление материально-технической базы инфраструктуры сферы, развитие кадрового, творческого потенциала молодежи, волонтёрства и добровольчества, поддержка молодых семей, осуществление деятельности по увековечиванию памяти на территории Тверской области погибших при защите Отечества, повышение информационной культуры и безопасности молодежи в сети Интернет, финансовой грамотности подрастающего поколения, координация деятельности по занятости молодёжи, формирование и реализация стратегических направлений духовно-нравственного воспитания детей и другие.

Кроме того, Министерство молодёжной политики будет принимать участие в координации деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области