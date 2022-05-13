В Тверской области активно ведется посевная кампания

В хозяйствах Тверской области продолжаются сезонные полевые работы. Сейчас сельхозтоваропроизводители Верхневолжья проводят весновспашку, подкормку озимых зерновых культур и многолетних трав. Активно ведется сев яровых культур. Лидерами по этому направлению являются хозяйства Бежецкого, Калининского, Конаковский, Ржевского и Старицкого районов, Кашинского городского округа.

Объемы ярового сева, по данным Минсельхоза Тверской области, на текущий момент составили почти 73 тыс. га, в том числе яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 35,7 тыс. га. Для сравнения – по информации Министерства неделю назад яровой сев составлял 24 тыс. га.

Согласно прогнозу, яровой сев в 2022 году в Тверской области будет равен 122,7 тыс. га. Всего в текущем году планируется посеять 51,7 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур; 7,5 тыс. га технических культур; 13,8 тыс. га картофеля; 2,6 тыс. га овощей; 47,1 тыс. га кормовых.

В сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах озимые зерновые культуры на зерно под урожай 2022 года посеяны на площади порядка 20 тыс. га, зябь вспахана на 33,9 тыс. га. Весновспашка проведена на площади более 55,5 тыс. га – это 72% от прогнозного показателя.

Ежегодно по поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области аграриям оказывается господдержка в проведении посевной кампании.

«Одна из главных задач – оперативное и своевременное доведение государственной поддержки до сельхозпроизводителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки», – считает Игорь Руденя.

В 2022 году объемы бюджетных средств на проведение весенних полевых работ равны 293,2 млн рублей – почти на 100 млн рублей больше, чем в предыдущем.

Пресс-служба Правительства Тверской области