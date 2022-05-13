В Тверской области условия для трудовой занятости подростков созданы в организациях бюджетной и внебюджетной сферы

Итоги организации трудовой занятости подростков в 2021-ом и планы на их трудоустройство в 2022 году, в том числе в период летних каникул, были рассмотрены на заседании областного Правительства, которое 24 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

«За пять лет, с 2016 по 2021 годы, число подростков, которые смогли поработать в свободное от учёбы время, увеличилось на 20%. При этом количество временных вакансий, созданных для несовершеннолетних на предприятиях внебюджетной сферы, выросло более чем в два раза», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что летняя занятость позволит школьникам определиться с выбором профессии, получить представление, как работает экономика, видеть перспективы для личного и карьерного роста в регионе и стране.

В настоящее время утверждено распределение на 2022 год квоты на трудоустройство подростков между отраслевыми органами исполнительной власти и муниципальными образованиями – это в общей сложности 5900 рабочих мест. Планируется, что объем квоты по факту реализации программы будет увеличен, что позволит трудоустроить более 8000 тысяч подростков, в том числе в трудовых и педагогических отрядах.

В летнее время подростки смогут найти подработку по таким специальностям, как медицинский регистратор, швея, помощник повара или официант, культорганизатор, рабочий по благоустройству и озеленению, почтальон, курьер, помощник воспитателя или вожатого, делопроизводитель, помощник дизайнера и другие.

Рабочие места для подростков созданы как в бюджетной сфере, так и на крупных региональных предприятиях – ООО «ИПК Парето-принт», ФГУП «Почта России», ООО «Заволжский мясокомбинат», АО «Агрофирма Дмитрова гора», ООО «Электросистем», и прочие.

На заседании Игорь Руденя поставил задачу по расширению количества предприятий отрасли лесной промышленности, которые готовы принять на работу ребят в летнее время. На данный момент подработку в период каникул в регионе предоставляют ООО «Дискавери-Пено», АО «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат», АО «Вышневолоцкий леспромхоз» и другие. Поручение по увеличению числа работодателей коснулось и сферы сельского хозяйства. Глава региона поручил предоставить информацию о летней занятости школьников и определить потенциал компаний для дальнейшего устройства ребят.

Особое внимание в Тверской области будет уделено трудоустройству подростков из групп социального риска, детей-сирот и ребят из многодетных семей.

По завершении летней трудовой кампании Губернатор поручил наградить особо отличившихся школьников.

С 2022 года в Тверской области расширен комплекс мер по стимулированию работодателей реального сектора экономики, которые трудоустраивают подростков. Так, увеличена компенсация заработной платы с 50 до 100% МРОТ, работодателям возмещаются затраты на предоставление подросткам горячего питания (для работающих более 4 часов в день). Кроме того с этого года в регионе предоставляется субсидия на оплату работы наставников, которые закреплены за школьниками в период их работы.

По итогам 2021 года Верхневолжье заняло третье место среди субъектов ЦФО по доле трудоустроенных подростков от 14 до 18 лет. В регионе временную работу получили более 6,4 тысячи ребят. Больше всего школьников были трудоустроено в учреждениях образования и культуры. Кроме того, ребята смогли получить свой первый опыт работы в сферах здравоохранения, спорта, муниципального управления, энергетики и ЖКХ, торговли, а также в компаниях по оказанию социальных услуг и на обрабатывающих производствах.

Пресс-служба Правительства Тверской области