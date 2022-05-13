В Тверской области пройдет XXV праздник «Сиреневое Домотканово»

28 мая в усадьбе Домотканово Тверской области пройдет XXV праздник «Сиреневое Домотканово». Усадьба Домотканово заложена в XVI веке, в 1886 году ее владельцем стал Владимир фон Дервиз. В настоящее время мемориально-музейный комплекс является филиалом областной картинной галереи.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие события вносят важный вклад в популяризацию историко-культурного достояния Тверской области, способствуют привлечению гостей в регион, развитию в Верхневолжье событийного туризма.

Праздник «Сиреневое Домотканово» традиционно проходит в усадьбе во время цветения сирени, что и дало название самому празднику. Для гостей подготовлены костюмированное открытие – в начале праздника гостей встретит «хозяин» усадьбы Владимир Дмитриевич Дервиз.

Традиционно пройдет конкурс-пленэр художников, концерт, ярмарка народных промыслов, откроется «книжный шатер», организовано катание на лошадях. В «Аптекарском огороде» запланирована посадка льна. На разных площадках пройдут мастер-классы: по изготовлению лоскутной куклы, плетению из бересты и джута, рисованию.

На ярмарке народных промыслов можно будет увидеть работы народного резчика по дереву Константина Котовского и понаблюдать, как в руках мастера рождаются деревянные скульптуры. Живописец Надежда Рябова продемонстрирует опыт росписи по бересте. Заслуженный работник культуры РФ Елена Борецкая расскажет гостям усадьбы о богатом растительном мире Тверской области и поможет в составлении сборов из лекарственных трав.

В одной из беседок в парке усадьбы Домотканово молодые поэты прочтут свои стихи и произведения классической русской поэзии. А в беседке у прудов можно будет послушать уникальные патефонные записи вокалистов начала XX века. Актеры тверских театров в парке представят театральные этюды на темы усадебной жизни.

Сотрудники Тверской областной картинной галереи также проведут для посетителей серию тематических экскурсий по парку усадьбы Домотканово и музею Валентина Серова. По парку туристы смогут прогуляться под интересный рассказ потомка рода Дервизов – московского археолога Петра Григорьевича Дервиза.

Событие стартует в 11.30 по адресу: Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь (Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово).

Справки и дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-903-034-33-11.

Домотканово было одним из любимых мест Валентина Серова, известного художника, друга и однокашника В.Д. Дервиза. В разные годы сюда приезжали художники И.И. Левитан, И.Я. Билибин, В.А. Фаворский, И.С. Ефимов, Н.Я. Симонович-Ефимова, ученые А.Е. Фаворский, Я.В. Чехов, здесь ставились музыкальные и драматические спектакли, проходили концерты и карнавалы.

Пресс-служба Правительства Тверской области