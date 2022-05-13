Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 37 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 330 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 996 407, в том числе за последние сутки их проведено 3522.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 330 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 740 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 813
Конаковский район 12 252
Ржев 8672
Калининский район 6828
Вышневолоцкий городской округ 6453
Торжок 5450
Кимры 4906
Бежецкий район 4203
Бологовский район 3839
Кашинский городской округ 3660
Осташковский городской округ 3571
Старицкий район 3202
Калязинский район 3166
Нелидовский городской округ 3100
Лихославльский район 2966
Максатихинский район 2448
Западнодвинский муниципальный округ 2338
Торопецкий район 2168
Торжокский район 1921
Весьегонский муниципальный округ 1904
Оленинский муниципальный округ 1839
Рамешковский район 1818
Зубцовский район 1817
Кувшиновский район 1758
Селижаровский муниципальный округ 1498
Андреапольский муниципальный округ 1341
Спировский район 1328
Ржевский район 1262
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1123
Сонковский район 1086
Кимрский район 1034
Фировский район 1013
ЗАТО Озёрный 992
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 817
Сандовский муниципальный округ 803
Молоковский район 579
Жарковский район 570
Лесной муниципальный округ 567
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области