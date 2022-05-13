Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 37 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 330 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 996 407, в том числе за последние сутки их проведено 3522.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 330 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 740 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 813

Конаковский район 12 252

Ржев 8672

Калининский район 6828

Вышневолоцкий городской округ 6453

Торжок 5450

Кимры 4906

Бежецкий район 4203

Бологовский район 3839

Кашинский городской округ 3660

Осташковский городской округ 3571

Старицкий район 3202

Калязинский район 3166

Нелидовский городской округ 3100

Лихославльский район 2966

Максатихинский район 2448

Западнодвинский муниципальный округ 2338

Торопецкий район 2168

Торжокский район 1921

Весьегонский муниципальный округ 1904

Оленинский муниципальный округ 1839

Рамешковский район 1818

Зубцовский район 1817

Кувшиновский район 1758

Селижаровский муниципальный округ 1498

Андреапольский муниципальный округ 1341

Спировский район 1328

Ржевский район 1262

Краснохолмский муниципальный округ 1224

Кесовогорский район 1123

Сонковский район 1086

Кимрский район 1034

Фировский район 1013

ЗАТО Озёрный 992

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 817

Сандовский муниципальный округ 803

Молоковский район 579

Жарковский район 570

Лесной муниципальный округ 567

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области