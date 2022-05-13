СТАРТОВАЛ ОБЛАСТНОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА»

В четырнадцатый раз в 2022 году в Тверской области проводится областной конкурс на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда».

Областной ежегодный конкурс призван содействовать развитию и совершенствованию работы по охране труда в организациях любых форм собственности и организационно-правовых форм, усилению внимания работодателей, органов местного самоуправления, органов надзора и контроля в сфере охраны труда, профессиональных союзов к вопросам улучшения условий и охраны труда в организациях.

Основными задачами конкурса являются:

выявление, изучение и распространение положительного опыта организации работы по охране труда в организациях Тверской области, а также в вопросах организации обучения по охране труда; создание банка данных лучших организаций и специалистов по охране труда Тверской области;

пропаганда охраны труда, повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда.

К участию в Конкурсе допускаются организации (филиалы организаций), независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Тверской области, и специалисты их служб охраны труда.

Участие в конкурсе является бесплатным.

Конкурс проводится но следующим номинациям:

I номинация - «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» (среди предприятий производственной сферы);

организации с численностью до 100 человек включительно (малые);

организации с численностью от 101 до 250 человек (средние);

организации с численностью свыше 250 человек (крупные);

II номинация - «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» (среди предприятий непроизводственной сферы):

III номинация - «Лучшая обучающая организация Верхневолжья по охране труда»;

IV номинация - «Лучший специалист Верхневолжья по охране труда».

Организатором Конкурса является Главное управление по труду и занятости населения Тверской области при содействии ООО «ЮБИКЕЙ».

Конкурс проводится в течение календарного года, итоги конкурса подводятся в IV квартале календарного года.

Награждение победителей конкурса проводится в конце года в торжественной обстановке с вручением кубков, дипломов, почетных грамот, цветов.

Приглашаем Вашу организацию принять участие в областном ежегодном конкурсе на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда». Для этого необходимо в срок до 1 августа 2022 года направить в Главное управление по труду и занятости населения Тверской области (по адресу: 170100, Тверь, ул. Вагжанова, д.7, корп. 1, каб. 412 или по электронной почте: PanskoyPA@tverreg.ru) заявку установленной формы с приложением необходимых документов.

По вопросам участия следует обращаться в Главное управление по труду и занятости населения Тверской области по телефону 8 (4822) 33-33-28.