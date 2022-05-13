В Тверской области отмечают День славянской письменности и культуры

24 мая в столице Верхневолжья, как и во многих других городах России, проходят мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры.

«День славянской письменности и культуры отмечается в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Этот праздник несет идею единства славянских народов на основе общей системы духовно-нравственных ценностей, христианской веры, исторического наследия», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Сегодня в 12.30 состоится традиционное праздничное шествие студентов и преподавателей Тверского государственного университета. Участие в мероприятии примут также студенты колледжей и других вузов тверского региона.

Колонна проследует от исторического факультета на улице Трёхсвятской до памятника Кириллу и Мефодию у здания филологического факультета на проспекте Чайковского. Там состоится торжественный митинг и концерт.

Дни славянской письменности и культуры проводятся Тверским госуниверситетом уже более 15 лет. В этом году программа праздничных мероприятий включает различные книжные выставки, конференции, лекции, круглые столы и многое другое. Мероприятия проходят на факультетах и в научной библиотеке вуза.

Сегодня же в 18.00 в большом концертном зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» пройдет культурно – просветительская программа «Поющие письмена», посвященная Дню славянской письменности и культуры.

Своё творчество представят писатели и поэты тверского литературного объединения «Рассветная звонница», творческие коллективы ДК «Пролетарка», артисты Тверской академической областной филармонии.

В фойе Тверская областная универсальная научная библиотека и библиотека семейного чтения представят книжную выставку, а также проведут конкурс по «каллиграфическому написанию пером» и «чтению Пушкина с листа».

Также в рамках праздника будет организована выставка старо – русских костюмов, изготовленных членом Союза дизайнеров России Клавдией Смирновой. Среди экспонатов: кафтаны и длинные рубахи, старинные головные уборы и сапоги и многое другое.

День святых Кирилла и Мефодия учреждён в 1863 году Святейшим Синодом Русской Православной Церкви. С 1991 года к этой дате официально приурочено проведение Дня славянской письменности и культуры. Ежегодно центром праздника становился один из городов России. Тверь принимала торжества в 2008 году. С 2010-го главной площадкой Дня письменности и культуры является Москва.

Пресс-служба Правительства Тверской области