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23 мая Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти региона.
На совещании рассмотрены обращения жителей Тверской области по вопросам ремонта дорог, в том числе местного значения, где проходят маршруты школьных автобусов, а также ремонта объектов отрасли образование.
Обращения, поступающие от жителей Тверской области, находится на особом контроле, по каждому принимаются необходимые решения.
Пресс-служба Правительства Тверской области