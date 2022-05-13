23 мая Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти региона.

На совещании рассмотрены обращения жителей Тверской области по вопросам ремонта дорог, в том числе местного значения, где проходят маршруты школьных автобусов, а также ремонта объектов отрасли образование.

Обращения, поступающие от жителей Тверской области, находится на особом контроле, по каждому принимаются необходимые решения.

Пресс-служба Правительства Тверской области