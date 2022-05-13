В Тверской области прошел уникальный проект, приуроченный к 210-ой годовщине Бородинского сражения

В рамках акции «Ночь музеев» Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ) в Торжке и музей-заповедник «Бородинское поле» впервые в России провели экспериментальный обмен тематическими площадками и событиями. Проект реализован в Год культурного наследия народов России, приурочен к 210-й годовщине Бородинского сражения и Победы в Отечественной войне 1812 года.

Свою программу «Время славы и восторга. Путешествие в 1812 год» в Торжке представили сотрудники Музея-заповедника «Бородинское поле». Жители и гости города смогли перенестись в начало XIX века. В Новоторжском кремле и гостинице Пожарских гостям рассказали о военной истории и героях Бородина, а также реконструировали парадный марш гусарских отрядов и бал из романа «Война и мир».

В это же время гости музея «Бородинское поле» в Московской области посетили мастер-классы по старинным ремеслам, увидели Новоторжское золотное шитьё и попробовали традиционные «пожарские котлеты».

«Это уникальный проект, который представляет собой новый формат музейного сотрудничества, он не имеет пока аналогов в России. Мы презентовали этот проект на нескольких федеральных площадках, и в следующем году в усадьбе Знаменское-Раёк мы проведём мероприятие, отличное от традиционных», – сказала директор ВИЭМ в Торжке Ирина Жукова.

Подготовка к экспериментальному обмену проходила около года при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тверской и Московской областей.

Пресс-служба Правительства Тверской области