Почти 1000 человек посетили в Тверском императорском дворце уникальную выставку «Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков» с момента открытия

Выставку «Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков» в Тверской областной картинной галерее с момента открытия посетили уже почти 1000 человек – жители и гости столицы Верхневолжья. Особое внимание посетителей выставка привлекла в «Ночь музеев».

Торжественное открытие выставки состоялось 18 мая 2022 года. Почетными гостями мероприятия стали Губернатор Игорь Руденя, академик живописи Российской академии художеств Сергей Оссовский, президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров Василий Бычков – выставка организована в сотрудничестве с конфедерацией.

«Сегодня мы являемся участниками уникального проекта. Столица Верхневолжья должна быть местом соприкосновения с высокой, настоящей, национальной культурой России, которая представлена в картинной галерее. Наш регион является сердцем России, а мы – наследниками огромного пласта национальной культуры», - отметил на открытии выставки Игорь Руденя.

На площадке «Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков» жители и гости Верхневолжья могут познакомиться с полотнами, не экспонируемыми в государственных музеях – в этом уникальность экспозиции. Для посещения она будет открыта по 28 августа.

«Выставка имеет большой успех. Это показывает количество посетителей. Искусство передвижников любят в народе, потому что представлены великие имена – Репин, Васнецов, Левитан, Маковские и многие другие. Это художники, любимые людьми», - отметила директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина.

Всего в императорском дворце представлено более 40 подлинных произведений российских классиков. Выставка посвящена трем периодам деятельности Товарищества передвижников и его влиянию на развитие русского национального искусства.

Часть полотен была написана на тверской земле. В том числе, всемирно известная картина Исаака Левитана «Над вечным покоем», этюд к которой можно увидеть на выставке. Также представлены работы русского импрессиониста Семёна Никифорова, уроженца Кашинского уезда Тверской губернии. Он был одним из немногих иностранных художников, чья картина в 1911 году была отобрана на Всемирной выставке в Италии для Национальной галереи в Риме.

Помимо живописных полотен здесь можно увидеть работы русских скульпторов Евгения Лансере и Василия Грачева и новый экспонат галереи – объемную визуализацию герба Тверской губернии XIX века.

Тверской регион планирует ежегодно реализовывать ряд масштабных выставочных проектов при участии Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров. Выставка «Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков» стала первой из цикла просветительских мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области