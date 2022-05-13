В Тверской области проходит Неделя ДОБРОвольца

В Тверской области с 23 мая по 27 мая проходит неделя ДОБРОвольца. Это продолжение фестиваля благотворительности и волонтерства «Площадь добра», который состоялся в областной столице 21 мая.

Неделя ДОБРОвольца — это презентации, образовательные семинары, лекции, тренинги, направленные на развитие профессиональных компетенций для успешной работы в сферах НКО, волонтерства (добровольчества), грантовой поддержки, пропаганды здорового образа жизни.

В мероприятиях принимают участие лидеры молодежных общественных организаций, студенческого актива, представители социальных некоммерческих организаций и объединений, руководители и специалисты сферы государственной молодежной политики, а также представители молодежного правительства Тверской области.

В рамках Недели на информационном портале «Смена+» (https://vk.com/smenaplus_69) будет публиковаться информация о проектах (волонтерских, туристических и других), реализуемых в муниципальных образованиях и учебных заведениях Тверской области, также пройдет трансляция Недели ДОБРОвольца из ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации ЧС Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области