Тверская область проводит 14-й конкурс на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда»

В 14-й раз в 2022 году в Тверской области проходит областной конкурс на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда». Заявки принимаются до 1 августа. К участию приглашают организации и филиалы компаний, действующих на территории Тверской области, а также специалистов служб охраны труда.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, повышение уровня культуры производства наряду с социальной ответственностью работодателей и созданием новых рабочих мест являются важными направлениями развития предприятий.

Областной ежегодный конкурс призван содействовать развитию и совершенствованию работы по охране труда в организациях любых форм собственности и организационно-правовых форм, усилению внимания работодателей, органов местного самоуправления, надзора и контроля в сфере охраны труда, профсоюзов к вопросам улучшения условий работы сотрудников.

Конкурс проводится по четырем номинациям.

Первая – «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» среди предприятий производственной сферы; организаций с численностью сотрудников до 100 человек включительно; предприятий, где работают от 101 до 250 человек; компаний, включающих свыше 250 сотрудников.

Вторая номинация – «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» среди предприятий непроизводственной сферы. Третья – «Лучшая обучающая организация Верхневолжья по охране труда», четвертая – «Лучший специалист Верхневолжья по охране труда».

Заявки на участие принимают в Главном управлении по труду и занятости населения Тверской области по адресу: 170100, Тверь, ул. Вагжанова, д.7, корп. 1, каб. 412 или по электронной почте: PanskoyPA@tverreg.ru. Вопросы можно задать по телефону: 8 (4822) 33-33-28.

Итоги конкурса подведут в IV квартале 2022 года, в конце года наградят победителей.

В 2021 году на участие в конкурсе было подано 62 заявки.

Победителями в разных номинациях стали линейно-производственная диспетчерская станция «Торжок», филиал ООО «Шелл Нефть», АО «ДСК», Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева, Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности «Сатурн», Областной перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной.

Пресс-служба Правительства Тверской области