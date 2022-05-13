В больницах Тверской области можно пройти углублённую диспансеризацию и профилактические осмотры

В Верхневолжье с января 2022 года в медицинских учреждениях региона углубленную диспансеризацию прошли более 4 тысяч человек. Пройти профилактические осмотры в Тверской области можно в 45 больницах и поликлиниках.

Вопрос усиления темпов проведения диспансеризации, в том числе людей, переболевших COVID-19, был рассмотрен 17 мая на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

На заседании глава региона поручил проработать меры по привлечению дополнительных кадров в первичное медицинское звено для повышения темпов профилактического осмотра и улучшения качества оказания услуг населению.

Также поставлены задачи по продолжению вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Всего в настоящее время прививку сделали 701 980 человек. Из них 268 900 жителей – представители старшего поколения, 907 – подростки.

Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно – для людей от 40 лет и старше, а также для отдельных категорий граждан (участников и инвалидов ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других).

Диспансеризация состоит из нескольких этапов: прием терапевта, флюорография, ЭКГ, анализы, в том числе скрининг на онкологию. Все обследования направлены на раннее выявление основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в числе которых болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, болезни органов дыхания, сахарный диабет.

Специалисты рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию тем, кто ранее переболел новой коронавирусной инфекцией. COVID-19 может вызвать функциональные расстройства внутренних органов, способствовать возникновению и прогрессированию самых разных хронических болезней.

Углубленная диспансеризация также проходит этапно. Первый из них включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта. Кроме того, для граждан, переболевших COVID-19, введен анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Все эти обследования можно пройти за один день.

По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования: эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация.

Пройти диспансеризацию можно в любое удобное время в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение и получить направление от терапевта.

На время диспансеризации граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день. Работники предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления пенсионного возраста) и пенсионеры, получающие пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня. Для прохождения обследования пациенту необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС.

Пресс-служба Правительства Тверской области