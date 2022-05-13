Первый матч тверских футболистов в ЮФЛ завершился победой

В Костроме состоялся матч первого тура Юношеской футбольной лиги (зона Центр). Свой дебютный матч в ЮФЛ провели воспитанники СШОР по футболу Тверской области – юные спортсмены вырвали победу у сверстников со счетом 3:1.

Команде из Верхневолжья победу принесли голы Александра Калинина и Романа Теплоухова.

Следующая игра станет для воспитанников областной СШОР по футболу домашней. Поддержать ребят можно будет 28 мая на стадионе «Юность». Тверские спортсмены встретятся с командой из Мурома Владимирской области.

Юношеская футбольная лига – проект РФС, направленный на подготовку резерва. Созданная в 2019 году, ЮФЛ объединила ведущие футбольные школы и академии страны. Участие в лиге позволяет юным спортсменам повысить уровень мастерства, проявить себя в профессиональном футболе. Ряд игроков, которые заявили о себе в ЮФЛ, продолжили карьеру уже в Российской Премьер-Лиге.

Тверская команда включена в созданный в этом году ЮФЛ «Центр». Структура проводит один из самых масштабных межрегиональных турниров РФС, который продлится с мая по ноябрь 2022 года. В дебютном для «Центра» сезоне медали разыграют 18 команд из 16 регионов, в их составе – футболисты 2007 года рождения и младше. «Центр» станет одной из самых масштабных структур лиги по количеству команд, участвующих в сезоне.

Турнир ЮФЛ, в котором принимают участие представители областной СШОР по футболу, – возможность для тверских спортсменов продемонстрировать свой потенциал на соревнованиях самого высокого уровня.

Футбольная команда СШОР образована в 2015 году. В нее входят спортсмены из Твери и других муниципальных образований региона. Ребята являются трехкратными чемпионами города Твери, серебряными призерами финала России чемпионата Детской футбольной лиги 2020 года, в их активе – межрегиональные и международные турниры со сверстниками.

Пресс-служба Правительства Тверской области