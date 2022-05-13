Завершается рейтинговое голосование за объекты благоустройства Тверской области на 2023 год

Неделя осталась до завершения рейтингового голосования за объекты, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На конкурс заявлено 56 объектов от 11 муниципалитетов Тверской области.

В настоящее время в голосовании, которое завершиться 30 мая, на платформе za.gorodsreda.ru приняли участие почти 44 тысячи человек.

«Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Лидер по количеству голосов – город Тверь, где свое мнение выразили свыше 14 тысяч человек. Также активно голосуют жители Ржева, Нелидово, Бежецка и Бологое.

В Твери на голосование представлено 18 проектов. В настоящее время лидером голосования является улица Трехсвятская, за благоустройство которой проголосовало свыше 3000 горожан. На втором месте – продолжение работ на Мигаловской набережной (более 2200 голосов), на третьем – зеленая зона на бульваре Гусева (свыше 1600 голосов).

В Бежецке в настоящий момент большинство жителей отдали свои голоса за благоустройство сквера Лермонтова. В Ржеве среди проектов-лидеров - благоустройство городского сада, в Бологое – спуска на набережную к озеру, в Нелидово – парковой зоны.

В конкурсе также принимают участие проекты от городов Осташков, Торжок, Кимры, Удомля, Вышний Волочек, Конаково.

В адресный перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.

В этом году проголосовать можно не только на странице za.gorodsreda.ru, но и на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета. Кроме того, отдать свой голос за проект можно через приложение с помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах муниципалитетов-участников.

В 2021 году в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городов приняли участие 64 493 жителя Тверской области. От Верхневолжья на конкурс было заявлено 47 проектов от 11 городов. На всех объектах-победителях рейтингового голосования ведутся работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области