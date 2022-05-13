Организацию трудовой занятости подростков в летний период рассмотрят на заседании Правительства Тверской области

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Организация трудовой занятости подростков в летний период 2022 года станет ключевым вопросом заседания Правительства Тверской области 24 мая под руководством Губернатора Игоря Рудени.
В 2021 году в регионе были трудоустроены более 5900 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки в летнее время смогли найти подработку по таким специальностям, как помощник менеджера, специалист по продажам, почтальон, швея, помощник дизайнера, регистратор, вожатый, помощник официанта, повара и др.
«Обеспечение временной занятости подростков – это часть системы профориентации, подготовки кадров для экономики региона. Сегодняшние подростки – наш кадровый резерв. Необходимо уже сегодня готовить их к работе в реальном секторе экономики, привлекать к труду, в том числе на высокотехнологичных предприятиях», – считает Игорь Руденя.
В Тверской области для стимулирования трудоустройства подростков по инициативе Губернатора Игоря Рудени введена компенсация части затрат на их заработную плату.
Также в повестку заседания Правительства включен отчёт об исполнении областного бюджета Тверской области в 2021-м году.
Кроме того, будут рассмотрены вопросы поддержки отрасли молочного животноводства, фермерских хозяйств, кадрового потенциала сельского хозяйства.
Пресс-служба Правительства Тверской области