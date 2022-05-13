Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 мая 2022 г.

posted by Максим Малахов on пн, 05/23/2022 - 12:36

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 37 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 080 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 992 885, в том числе за последние сутки их проведено 2557.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 293 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 739 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 55 802

 Конаковский район 12 252

 Ржев 8670

 Калининский район 6826

 Вышневолоцкий городской округ 6451

 Торжок 5449

 Кимры 4906

 Бежецкий район 4203

 Бологовский район 3839

 Кашинский городской округ 3658

 Осташковский городской округ 3569

 Старицкий район 3201

 Калязинский район 3164

 Нелидовский городской округ 3098

 Лихославльский район 2966

 Максатихинский район 2447

 Западнодвинский муниципальный округ 2336

 Торопецкий район 2166

 Торжокский район 1920

 Весьегонский муниципальный округ 1903

 Оленинский муниципальный округ 1839

Рамешковский район 1818

Зубцовский район 1817

  Кувшиновский район 1758

 Селижаровский муниципальный округ 1498

 Андреапольский муниципальный округ 1340

 Спировский район 1327

 Ржевский район 1262

 Краснохолмский муниципальный округ 1224

 Кесовогорский район 1123

 Сонковский район 1086

 Кимрский район 1034

Фировский район 1012

ЗАТО Озёрный 992

Пеновский муниципальный округ 967

 Бельский район 817

 Сандовский муниципальный округ 803

 Молоковский район 579

 Жарковский район 570

 Лесной муниципальный округ 567

 Удомельский городской округ 34

 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области