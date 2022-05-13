Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 37 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 080 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 992 885, в том числе за последние сутки их проведено 2557.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 293 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 739 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 802
Конаковский район 12 252
Ржев 8670
Калининский район 6826
Вышневолоцкий городской округ 6451
Торжок 5449
Кимры 4906
Бежецкий район 4203
Бологовский район 3839
Кашинский городской округ 3658
Осташковский городской округ 3569
Старицкий район 3201
Калязинский район 3164
Нелидовский городской округ 3098
Лихославльский район 2966
Максатихинский район 2447
Западнодвинский муниципальный округ 2336
Торопецкий район 2166
Торжокский район 1920
Весьегонский муниципальный округ 1903
Оленинский муниципальный округ 1839
Рамешковский район 1818
Зубцовский район 1817
Кувшиновский район 1758
Селижаровский муниципальный округ 1498
Андреапольский муниципальный округ 1340
Спировский район 1327
Ржевский район 1262
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1123
Сонковский район 1086
Кимрский район 1034
Фировский район 1012
ЗАТО Озёрный 992
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 817
Сандовский муниципальный округ 803
Молоковский район 579
Жарковский район 570
Лесной муниципальный округ 567
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области