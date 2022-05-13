В архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Василево» в Тверской области пройдут «Троицкие гуляния»

11 июня в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Василево» Торжокского района пройдёт XXVII Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния». На 20 разнообразных жанровых площадках свое искусство представят более 120 коллективов самодеятельного народного творчества.

«Этот праздник позволяет прикоснуться к духовным и нравственным истокам русского народа, самобытной культуре Тверской области, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Интерес жителей региона и туристов к этому яркому празднику говорит о том, что традиции наших предков, связанные с днем Святой Троицы, поддерживаются и сегодня».

Фестиваль объединит фольклорные, народно-певческие, танцевальные ансамбли, частушечников, кукольные и цирковые коллективы, военно-патриотические клубы из Тверской области и регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

В ярмарке народных ремёсел примут участие порядка 100 мастеров-ремесленников из Тверской, Владимирской, Псковской, Костромской и Новгородской областей.

В рамках праздника состоится межрегиональный открытый конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги-2022», который проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Центра культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

Торжественное открытие фольклорного праздника состоится в 11.30 на центральной площадке. Гость фестиваля - ансамбль танца «Невские зори» (г. Санкт-Петербург).

Учредители и организаторы праздника – Правительство Тверской области, Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества, администрации Торжка и Торжокского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области