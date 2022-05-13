В Твери во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ» приняли участие более 1200 человек

22 мая в областной столице прошёл третий Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Участие в нём приняли более 1200 спортсменов.

«Это мероприятие является одним из самых ярких и массовых событий в спортивном календаре нашей страны. Полумарафон объединяет на дистанциях людей разного возраста – тех, кто активно занимается спортом, сохраняет приверженность физической культуре и здоровому образу жизни. Уверен, что каждый из участников продемонстрирует спортивное мастерство, характер и волю к победе», - отметил Губернатор Игорь Руденя в приветствии

организаторам и участникам спортивного события.

Забег всероссийского полумарафона в Тверской области проходил по центральным улицам города Твери. Участники вышли на дистанции1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. На финише все спортсмены получили памятные медали.

Победителями и призёрами полумарофона на разных дистанциях и в разных возрастных категориях стали в общей сложности свыше 130 человек.

Абсолютным победителем на главной дистанции в 21 км среди мужчин стал Святослав Лёгочкин из Калининского района. Он преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 48 секунд. Среди женщин абсолютная чемпионка в этом забеге - Наталья Помазова из города Кимры. Ее время 1 час 24 минуты 2 секунды.

Синхронный старт забега – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Организатором всероссийского полумарафона является ООО «Лига героев спорт проджектс» при поддержке Правительства Тверской области и администрации города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области