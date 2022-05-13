Организации и предприятия Верхневолжья могут стать соискателями Премии Правительства РФ в области качества

В России стартовал конкурс на соискание Премии Правительства РФ в области качества. Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг.

Участие в конкурсе позволяет организациям страны получить объективную экспертную оценку деятельности и предложения по оптимизации системы управления. Премия Правительства в области качества особенно актуальна сейчас – в период активизации импортозамещения.

Заявки на участие принимаются по ссылке: https://roskachestvo.gov.ru/award/

Более подробную информацию можно получить по телефону (495) 777-43-12, доб. 211, 158, 144.

За 25 лет проведения конкурса в нем приняли участие более 3500 организаций из 80 субъектов Российской Федерации, представляющих отрасли промышленности, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, сферу услуг и торговля, осуществляющие научно-производственную деятельность.

Лауреатами и дипломантами Премии за эти годы стали более 400 организаций, которые представили лучшие практики управления бизнес-процессами.

Пресс-служба Правительства Тверской области