Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Александру Петровну Пушкареву

22 мая 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Александре Петровне Пушкаревой. С юбилейной датой жительницу Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В годы Великой Отечественной войны Ваши мужество и преданность родной стране стали неотъемлемой частью подвига поколения победителей, защитивших мир от нацизма. Благодарю Вас за доблестный труд на благо Отчизны, за достойное продолжение выдающихся профессиональных традиций тверской земли», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Александра Петровна родилась в Оленинском районе. Вся ее трудовая жизнь связана с Оленинским льнозаводом, где она работала теребильщецей льна.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

Пресс-служба Правительства Тверской области