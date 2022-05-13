Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 156 817 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 990 328, в том числе за последние сутки их проведено 3214.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 256 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 739 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 792

Конаковский район 12 250

Ржев 8670

Калининский район 6826

Вышневолоцкий городской округ 6440

Торжок 5447

Кимры 4905

Бежецкий район 4201

Бологовский район 3837

Кашинский городской округ 3656

Осташковский городской округ 3567

Старицкий район 3201

Калязинский район 3163

Нелидовский городской округ 3096

Лихославльский район 2966

Максатихинский район 2447

Западнодвинский муниципальный округ 2335

Торопецкий район 2164

Торжокский район 1920

Весьегонский муниципальный округ 1902

Оленинский муниципальный округ 1839

Зубцовский район 1816

Рамешковский район 1818

Кувшиновский район 1757

Селижаровский муниципальный округ 1497

Андреапольский муниципальный округ 1339

Спировский район 1326

Ржевский район 1262

Краснохолмский муниципальный округ 1224

Кесовогорский район 1123

Сонковский район 1086

Кимрский район 1034

ЗАТО Озёрный 992

Фировский район 1012

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 816

Сандовский муниципальный округ 803

Молоковский район 579

Жарковский район 570

Лесной муниципальный округ 567

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области