Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 156 817 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 990 328, в том числе за последние сутки их проведено 3214.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 256 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 739 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 792
Конаковский район 12 250
Ржев 8670
Калининский район 6826
Вышневолоцкий городской округ 6440
Торжок 5447
Кимры 4905
Бежецкий район 4201
Бологовский район 3837
Кашинский городской округ 3656
Осташковский городской округ 3567
Старицкий район 3201
Калязинский район 3163
Нелидовский городской округ 3096
Лихославльский район 2966
Максатихинский район 2447
Западнодвинский муниципальный округ 2335
Торопецкий район 2164
Торжокский район 1920
Весьегонский муниципальный округ 1902
Оленинский муниципальный округ 1839
Зубцовский район 1816
Рамешковский район 1818
Кувшиновский район 1757
Селижаровский муниципальный округ 1497
Андреапольский муниципальный округ 1339
Спировский район 1326
Ржевский район 1262
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1123
Сонковский район 1086
Кимрский район 1034
ЗАТО Озёрный 992
Фировский район 1012
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 816
Сандовский муниципальный округ 803
Молоковский район 579
Жарковский район 570
Лесной муниципальный округ 567
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области