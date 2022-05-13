Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 мая 2022 г.

posted by Максим Малахов on вс, 05/22/2022 - 12:54

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 156 817 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 990 328, в том числе за последние сутки их проведено 3214.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 256 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 739 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 55 792

 Конаковский район 12 250

 Ржев 8670

 Калининский район 6826

 Вышневолоцкий городской округ 6440

 Торжок 5447

 Кимры 4905

 Бежецкий район 4201

 Бологовский район 3837

 Кашинский городской округ 3656

 Осташковский городской округ 3567

 Старицкий район 3201

 Калязинский район 3163

 Нелидовский городской округ 3096

 Лихославльский район 2966

 Максатихинский район 2447

 Западнодвинский муниципальный округ 2335

 Торопецкий район 2164

 Торжокский район 1920

 Весьегонский муниципальный округ 1902

 Оленинский муниципальный округ 1839

 Зубцовский район 1816

 Рамешковский район 1818

 Кувшиновский район 1757

 Селижаровский муниципальный округ 1497

 Андреапольский муниципальный округ 1339

 Спировский район 1326

 Ржевский район 1262

 Краснохолмский муниципальный округ 1224

 Кесовогорский район 1123

 Сонковский район 1086

 Кимрский район 1034

 ЗАТО Озёрный 992

 Фировский район 1012

 Пеновский муниципальный округ 967

 Бельский район 816

 Сандовский муниципальный округ 803

 Молоковский район 579

 Жарковский район 570

 Лесной муниципальный округ 567

 Удомельский городской округ 34

 

 

 

 

 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области