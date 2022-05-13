В Твери в третий раз проходит Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»

22 мая в областной столице проходит третий Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Приветствие его организаторам и участникам направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Это мероприятие является одним из самых ярких и массовых событий в спортивном календаре нашей страны. Полумарафон объединяет на дистанциях людей разного возраста – тех, кто активно занимается спортом, сохраняет приверженность физической культуре и здоровому образу жизни.

Уверен, что каждый из участников продемонстрирует спортивное мастерство, характер и волю к победе», - отметил глава региона.

Синхронный старт забега – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Забег всероссийского полумарафона в Тверской области проходит по центральным улицам города Твери, местом старта стали набережная Афанасия Никитина и улица Советская (Театральная площадь).

В 9 утра стартовали участники дистанций на 10 и 21,1 км, затем спортсмены, которые бегут 5 км. Участники на дистанции 1 км начнут забег в 12:15.

Организатором всероссийского полумарафона является ООО «Лига героев спорт проджектс» при поддержке Правительства Тверской области и администрации города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области