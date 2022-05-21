У Ржевского мемориала Советскому солдату выступил сводный хор в составе 400 человек

21 мая в Тверской области у подножия Ржевского мемориала Советского солдату выступил сводный хор в составе 400 человек, который исполнил песни «Родина» и «Славься», «Гимн России». Акция прошла в рамках V юбилейного Международного фестиваля хоров мальчиков и юношей «Волжский хоровой собор», который стартовал в регионе 19 мая и завершается сегодня.

Как отметил в приветственном адресе участникам, организаторам и гостям мероприятия Губернатор Игорь Руденя, фестиваль – это возможность приобщиться к великому духовному наследию наших народов, богатейшей православной песенной культуре.

«Юные исполнители достойно продолжают выдающиеся традиции классического музыкального наследия, созданного великим композитором Александром Васильевичем Александровым – бывшим регентом Спасо-Преображенского собора города Твери, основателем и руководителем прославленного Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии», – подчеркнул глава региона.

В составе сводного хора выступили: воспитанники Хоровой школы мальчиков и юношей (г. Конаково), хоровая капелла мальчиков и юношей им. А.М. Жуковского (г. Иваново), хор мальчиков и юношей детско-юношеской вокально-хоровой капеллы «Соловушки Вятки» (г. Киров), образцовый хор мальчиков «Пеўнікі» (г. Брест, Республика Беларусь), Ушаковский хор мальчиков и юношей Успенского храма (г. Красногорск), образцовый хор мальчиков и юношей «Ладья» (г. Тольятти).

В рамках фестиваля концерты прошли на нескольких площадках: в Конаково, а также в столице Верхневолжья - в Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского и ДК «Химволокно», драмтеатре, Воскресенском Кафедральном Соборе.

20 мая, в День Волги, 134 юных исполнителя в Твери дали старт флешмобу «Течет река Волга…». Они исполнили знаменитую песню Людмилы Зыкиной «Течет река Волга» у памятника морякам-подводникам Советского и Российского флота в парке на набережной Афанасия Никитина.

Учредителями и организаторами фестиваля выступили Правительство Тверской области, Тверская и Кашинская Епархия, Хоровая школа мальчиков и юношей города Конаково.

Пресс-служба Правительства Тверской области